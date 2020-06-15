На неделю 15-21 июня 2020 года для каждого знака Зодиака звезды готовят что-то особенное. Поэтому, если хотите знать, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни – читайте любовный гороскоп на эту неделю.

Журналисты 24 канала подготовили для вас любовный гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 года. Он даст приближенную информацию, чего вам ждать в любовной сфере.

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Любовный гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Овна

На этой неделе Овны будут чувствовать благосклонность планет, их будет преследовать успех в любовной сфере. В частности, вы сможете хорошо провести время с любимым человеком и убедитесь, что ваши отношения улучшились и теперь все будет хорошо.

Однако у некоторых представителей Овна в конце недели будет происходить путаница, но вы сможете прояснить ситуацию. Искренность спасет отношения: на место интриг и ревности придет свобода, что обязательно снимет груз с души Овнов и их партнеров.

Одинокие Овны смогут познакомиться с интересным человеком, который сыграет значительную роль в их жизни. Какую именно – решать вам.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Тельца

На этой неделе Тельцы будут прекрасно проводить время со своим партнером в мирном и романтическом настроении. Старайтесь успокоить напряжение от вашей повседневной жизни, не давая ему испортить приятную атмосферу. Ибо в противном случае, это внесет нестабильность в отношениях с партнером.

Кроме того, астрологи советуют не спешить с выводами и с выбором, а также не надеяться на идеально счастливое будущее, потому что к концу недели может произойти что-то неожиданное.

В тоже время, одиноких Тельцов до конца недели ждет много страсти, что даст им возможность развлечься и познакомиться с интересными людьми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Близнецов

На этой неделе у Близнецов не всё может пойти гладко, ведь ваш любимый может испортить вам позитивный настрой. Чтобы этого избежать, лучше не начинать решать серьезные вопросы или конфликты. Все в личной жизни сейчас зависит от выявленного внимания, заинтересованности и инициативы. Поэтому, звезды советуют в ближайшие дни расслабиться и насладиться компанией своего партнера.

Если Близнецы одиноки, то, по советам астрологов, стоит подходить к вопросам личной жизни с таким же оптимизмом, ведь ваш эмоциональный баланс – это самое важное и поможет вам найти своего человека.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Рака

В период с 15 по 21 июня Раков ждет очень хорошая неделя в любовной жизни, поскольку ваши отношения с вашим партнером укрепятся и вам удается найти приятные преимущества друг друга.

Также не стесняйтесь поговорить со второй половинкой о своих желаниях и сокровенных мыслях, это может помочь решить многие тайны, которые существовали между вами. Конец недели является идеальным временем, которое можно провести романтично и эмоционально.

Если одинокие Раки познакомились с важным человеком, то на этой неделе будьте осторожны, ведь, как предупреждают астрологи, в вашей жизни может появиться бывший партнер. Поэтому желательно воздержаться от ностальгии и воспоминаний, чтобы неприятные детали были не повлияли на ваше будущее.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Льва

На этой неделе любовная жизнь Львов будет отвечать эйфорическому и счастливому настроению. Этот позитив охватит ваши отношения как теплое одеяло и принесет вам и вашему партнеру замечательные минуты радости. Вы скоро увидите, что счастье – в мелочах. Под таким позитивным настроем прикосновения и объятия вашего партнера будут ощущаться по-особенному приятными.

Если вы одиноки, то вам стоит ожидать вещей, которых Львы никогда раньше не испытывали. Поэтому, не бойтесь рискнуть. И хотя вас будут одолевать сомнения, которые будут заставлять откладывать судьбоносный шаг, настоящая любовь всегда дождется своего часа.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Девы

Для Девы эта неделя будет очень особенной и поможет решить многие проблемы, ведь ваш партнер будет готов простить вам что угодно. Не бойтесь признаться ему в своей любви, поскольку это поможет ему прекратить сомневаться в отношениях. Все, что вам нужно делать в ближайшие дни – это наслаждаться друг другом и предаваться своим эмоциям.

Астрологи советуют, если это позволяют обстоятельства, поговорить на откровенные темы, тем самым освободив себя от груза прошлых проблем. За неимением таковой возможности, лучше постараться своими силами справиться с неопределенностью и начать новую главу жизни.

Если же Девы одиноки, то астрологи прогнозируют большие изменения в вашей жизни. Поэтому, не спешите, дождитесь своего времени. Если в вашей голове будут появляться приятные воспоминания прошлых отношений, то постарайтесь их успокоить и начать новую главу жизни.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Весов

В период с 15 по 21 июня Весы могут достичь многого в любовных вопросах, если вы решите двигаться более решительно. Ключ – в ваших руках и поведении, поэтому не теряйтесь в себе и уделяйте больше времени партнеру. Высказывайте ему/ей свою любовь и честность, и он/она будет относиться к вам лучше, чем вы ожидаете.

Если Весы одиноки, то астрологи советуют им: разорвите "старые цепи" и оставьте свое сердце открытым для новых впечатлений и чувств. Не бойтесь пускать людей в свою жизнь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Скорпиона

На этой неделе от проблем Скорпионов больше всего пострадает именно их вторая половинка. Ведь ваш партнер всегда слушает о ваших проблемах, поддерживает и утешает. Поэтому, стоит наконец показать им свою любовь и благодарность. Сделайте шаги, которые удивят любимого человека и вознаградят его за веру в вас. Без них ничего бы у вас не получилось.

Астрологи уверяют, что у влюбленных Скорпионов на этой неделе голос сердца возьмет верх над доводами рассудка. Если не можете определиться, обратитесь за поддержкой к близким людям.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Стрельца

Стрельцов будет ожидать очень приятная неделя, если они выполнят две предпосылки: будут хорошими со своим партнером (если в ссоре, то помиритесь), а при необходимости нужно идти на компромисс, а также прекратят заморачиваться всеми проблемами, кроме отношений. Говорите с партнером прямо и четко, с любящим и понимающим настроением.

Зато влюбленные Стрельцы на этой неделе могут сами себе создать проблемы. Поэтому будьте терпеливы и имейте в виду, что идеальных людей не существует. А с человеком, который вам давно нравится, советуем душевно поговорить.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Козерога

Астрологи советуют Козерогам на этой неделе сдерживать свои эмоции и "не взрываться" перед партнером. И если вы хотите избавиться от напряжения, то не стоит выливать весь негатив на вторую половинку, лучше устройте романтический вечер, который расслабит вас и поможет избавиться от стресса. Конец недели является идеальным временем для сюрпризов, развлечений и всего, что вы пожелаете.

Одиноким Козерогам стоит просто отбросить негативные мысли и просто расслабиться. Не обматывайте себя заранее, подождите, все решится само собой.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Водолея

Любовная жизнь Водолеев на ближайшие дни будет достаточно бурной. То, как вы ведете себя со второй половинкой, будет определять, как будут развиваться ваши отношения. Поэтому астрологи советуют выбирать путь мира и любви. Романтический вечер, объятия или поцелуи могут расслабить вас и снять напряжение.

Водолеям, которые недавно влюбились, планеты шлют энергетику поддержки, в частности вас ждут удачные свидания, интересные разговоры, необычные новости и приятные изменения. К тому же, на улице уже лето, поэтому не упускайте возможность для удачного знакомства.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 15 – 21 июня 2020 для Рыб

В любовной жизни Рыб на этой неделе ждут значительные улучшения. Вы сможете разобраться в конфликтных ситуациях, которые стали для вас обузой, и будете относиться с пониманием ко всему, и это успокоит вашу душу.

А у влюбленных Рыб на этой неделе может сложиться шаткое положение. С одной стороны, не захочется терять удачный момент для инициативы, а с другой – что-то может пойти не так. Поэтому, астрологи советуют снизить градус ожидания и довольствоваться тем, чего уже удалось достичь.