Неделя с 22 до 28 июня 2020 года будет для каждого знака Зодиака загадочной и неожиданной. Поэтому если хотите знать, как сложатся ваши отношения на ближайшие дни, – читайте любовный гороскоп на эту неделю.

Журналисты 24 канала подготовили для вас любовный гороскоп о том, как сложатся ваши отношения, на неделю 22 – 28 июня 2020 года.

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Любовный гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Овна

Эта неделя может оказаться весьма удачной в отношениях Овнов, если они одолеют все преграды на своем пути и решат конфликт с партнером. Воспользуйтесь положительной энергией на выходных, чтобы подойти ко второй половинке и поговорить или повеселиться, это поможет укрепить отношения.

Эксперты советуют, чтобы вы не позволяли вашим повседневным проблемам стать обузой и влиять на ваши отношения. Ведь ваш любимый человек может неправильно воспринять ваши слова.

Кроме того, если Овен одинок, то астрологи имеют для вас приятную новость – вы проведете интересные выходные, на которых сможете познакомиться с человеком вашей мечты.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Тельца

Неделя с 22 до 28 июня принесет Тельцам много интересного. В частности, эксперты говорят, что середина недели благоприятна, чтобы поговорить со второй половинкой и восстановить ваши отношения. После этого вам следует быть внимательными к тому, что вы говорите, это может создать напряжение между вашей парой. На выходные ситуация улучшится.

Одиноким Тельцам сейчас стоит просто наслаждаться свободным временем и собственной свободой от отношений. Ваше время еще придет.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Близнецов

Эта неделя для Близнецов будет положительной в любовной сфере. Вы получите шанс решить некоторые проблемы между вами и вашим партнером.

Кроме того, астрологи рекомендуют запланировать в ближайшие дни интересный вечер для вас обоих, он поможет вам расслабиться и влюбиться снова. Выходные будут еще интереснее, потому запланируйте что-то приятное, потому что это сделает вас обоих счастливыми.

Если Близнецы одиноки, то не стоит унывать, ведь звезды готовят для вас большую любовь в ближайшее время. Поэтому будьте внимательны к людям, которые вас окружают.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Рака

Эта неделя Раков будет вполне удовлетворять и вы будете поддерживать хорошее настроение даже тогда, когда удача не на вашей стороне. Любовные отношения тоже удовлетворяют вас и вашего партнера, поэтому сделайте все возможное, чтобы хорошо провести время вместе. Но не испортьте ситуации своими словами и оскорблениями по пустякам.

Одиноким Ракам ничего особенного в любовной жизни ждать на этой неделе не стоит, но выходные пройдут весело и интересно, это поможет вам забыть о плохом и отдохнуть.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Льва

В любовной жизни эту неделю Львы и их партнеры проведут замечательно, ведь вы имеете шанс провести вместе романтический вечер, полный положительных сюрпризов. Если готовите что-то интересное для второй половинки, то убедитесь, что ваши планы не раскрыты заранее. В любом случае ваше свидание будет горячим. Выходные тоже не будут скучными для вас.

Если Львы одиноки, то ближайшие дни – это классное время, чтобы пожить для себя и насладиться жизнью и теплыми летними днями. Пока не стоит зацикливаться на поисках любви.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Девы

На этой неделе Девам будет очень весело, если вы перестанете скучать и жаловаться на своего партнера. Контролируйте свои слова и свое поведение, поскольку они могут вызвать недоразумение и напряжение в отношениях. Придерживайтесь легкости и своих чувств, чтобы рассеять напряжение между вами.

На выходных – 27 и 28 июня – астрологи советуют устроить что-то веселое для вас и вашего партнера, или, если Дева одинока – то с друзьями. Не унывайте, что пока вы без пары, все еще будет, звезды обещают нечто грандиозное уже этим летом.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Весов

В период с 22 по 28 июня Весам стоит ожидать теплых счастливых отношений, ведь проблем между вами не возникнет. Так, могут появиться некоторые небольшие ссоры или напряжения в середине недели, но это только поможет освежить ваши отношения. Уделите время для вашего партнера и не стесняйтесь показать свои чувства, наслаждайтесь друг другом.

Одиноких Весов на этой неделе ждет знакомство с очень интересным человеком, который сможет стать для вас кем-то особенным. Но не ожидайте быстрого развития событий, всему свое время.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Скорпиона

В любовной жизни Скорпионов на этой неделе будет царить гармония, вы будете чувствовать взаимопонимание и поддержку от своей второй половинки. Ваша потребность друг в друге сблизит вас и укрепит связь.

Если скорпионы не имеют отношений, то не огорчайтесь, эта неделя и без любви принесет вам радость и удовольствие от жизни. Будьте открыты ко всему, что может предложить вам жизнь, и не прячьтесь от всех дома.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Стрельца

Эта неделя будет немного странной в отношениях Стрельцов. Ведь вы не сможете полностью контролировать свои эмоции и выплеснете весь негатив на своего партнера, что создаст еще большее расстояние между вами. Астрологи уверяют, что сейчас самое время все исправить. Разберитесь в своих проблемах, а уже на выходных устройте откровенный разговор со второй половинкой.

Одиноким Стрильям в период с 22 до 28 июня стоит присмотреться к своему окружению. Есть ли среди ваших друзей и знакомых человек, который подходит на роль вашего партнера? Возможно, вам все же стоит что-то попробовать?

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Козерога

В любовной жизни на этой неделе Козероги сделают все возможное, чтобы взять дела в свои руки и решить все разногласия с партнером. Воспользуйтесь выходными, чтобы устроить замечательные моменты для любимого человека. Ведь ваши чувства друг к другу действительно сильны. Возможно, стоит задуматься о следующем этапе в отношениях?

Если Козероги одиноки, то эта неделя обещает им интересные приключения в любовной жизни. Но не поддавайтесь бывшим чувствам, если в вашей жизни появится прошлый партнер. Живите новой жизнью и ищите свое.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Водолея

На этой неделе в любовной жизни Водолеям стоит проявлять больше любви к своему партнеру, выражать искренний интерес и привязанность к нему. Оставьте прошлые обиды и сделайте все, что вы можете, чтобы исправить настроение в ваших отношениях. Конец недели будет идеальным для романтического вечера и поможет проявить свою любовь.

Если Водолеи до сих пор не имеют пары, то эта неделя может все изменить. Астрологи уверяют, что это замечательный пероид, чтобы начать отношения: возможно, это будет новый человек, а возможно, это просто ваш давний знакомый, который скрывает чувства к вам.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 22 – 28 июня 2020 года для Рыб

Рыбы могут в ближайшие дни внести некоторые изменения в личной жизни, если решите сделать что-то особенное вместе со своим партнером. Вам нужно подумать над тем, чего вы хотите, и рассказать второй половинке о своих желаниях. К концу недели, вы уже будете наслаждаться великолепными моментами вместе.

Если Рыбы одиноки, то будьте готовы к нескольким приятным сюрпризам. Звезды готовят вам что-то действительно особенное в любовной сфере, поэтому не упустите свой шанс.