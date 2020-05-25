Эта неделя для каждого знака Зодиака будет довольно неожиданной и принесет романтику в отношения. Поэтому, читайте гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для всех знаков Зодиака, чтобы знать, какими будут ваши отношения в ближайшие дни.

Читайте подробнее о любви и отношениях всех знаков Зодиака на неделю 25 – 31 мая 2020 года.

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Любовный гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Овна

На этой неделе Овны могут разрушить свои отношения. А все потому, что они готовы отказаться от борьбы и прекратить попытки решить конфликт. Эксперты рекомендуют искать поддержки в общении с близкими людьми: позвоните или отправьте смс, чтобы поделиться с кем-то мыслями. Это поможет обрести уверенность в себе и решиться на что-то более позитивное.

Прислушайтесь к астрологам: за период с 25 по 31 мая найдите время для разговоров, расстановки приоритетов и построения крепких договоренностей. Без компромиссов не бывает, поэтому поищите их в ваших отношениях.

Зато свободные Овны могут слишком сильно воспринять попытку легкого флирта или дружеский комплимент. Но не стоит строить серьезные планы на человека, который вам всего лишь улыбнулся.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Тельца

У Тельцов эта неделя будет насыщенной любовными переживаниями, а ваша любовь, вспыхнет ярким огнем. Проведите хотя бы один день на неделе с партнером. И даже если ваш любимый человек далеко, он точно найдет способ порадовать вас на выходных. Но и вы не забывайте, что вторая половинка тоже ждет тепла и поддержки, особенно на карантине.

А одинокие Тельцы на этой неделе имеют большие шансы завязать знакомство, которое впоследствии перерастет в настоящую любовь. Не стоит противиться судьбе, ведь возможно именно в период с 25 по 31 мая вы случайно встретите своего человека, а через десять лет будете рассказывать об этом дне своим детям.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Близнецов

Временные трудности могут возникнуть на этой неделе у Близнецов. Поэтому, ваши отношения с любимым человеком нуждаются в том, чтобы в них вдохнуть новую жизнь. Сделайте все возможное, чтобы воссоздать атмосферу любви, свободы и искренности, которой были пропитаны ваши первые встречи. Близнецам и их партнерам надо чаще удивлять друг друга и делать приятные сюрпризы.

Одиноких Близнецов на этой неделе будут окружать волшебная атмосфера, любовь и соблазн. Вы можете этим воспользоваться, чтобы достичь своих целей и устроить свидание для важного человека. Вы сможете очаровать нового избранника.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Рака

Раков ждет приятная неделя, все будет просто, спокойно и легко, а рядом с любимым человеком еще и солнечно. Поэтому обязательно проведите время с партнером. Будет особенно хорошо, если у вас получится поговорить по душам и обсудить волнующие проблемы. А романтический ужин может стать отличным завершением этой замечательной и продуктивной недели.

Если одинокий Рак последнее время ищет для себя идеальные отношения, то именно на этой неделе вы сможете понять, чего же вам не хватает для полного счастья. Стратегия, которую вы построите способна обеспечить победу на любовном фронте.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Льва

Астрологи рекомендуют Львам на этой неделе во всех конфликтах искать компромисс. Если ваш партнер принял что-то слишком близко к сердцу – не стоит дразнить его и играть на его нервах, Льву стоит пойти на уступки или еще лучше найти вариант, который устроит обоих.

А к концу недели советуем выбраться на романтическое свидание: пригласите своего любимого человека, например, на прогулку в парк или летнюю террасу кафе, чтобы вдоволь пообщаться и зарядиться энергией окружающих.

Одиноких Львов в период с 25 по 31 мая ждут хорошие перспективы: вы сможете завязать интересное романтическое знакомство, а возможно, даже встретить свою любовь на всю жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Девы

На этой неделе Девам в общении со своим любимым человеком следует вести себя осторожно, ведь в последнее время вы очень эмоциональны. Такое напряжение способно в любой момент выплеснуться в ссору. Если же Дева все же сорвется на вторую половинку, то обязательно не забудьте вовремя извиниться. Это поможет спасти ситуацию, а вспышка гнева выпустит пар и даст посмотреть на вещи под более спокойным углом.

И хотя конфликты, вроде бы, остались позади, что-то мешает двигаться дальше. Поэтому до конца недели могут вновь возникнуть недоразумения. Девам придется проявить свою изобретательность, чтобы наладить отношения с партнером.

Одиноким Девам на этой неделе предстоит нелегкий выбор, ведь на любовном фронте все будет зависеть только от ваших действий и шагов. В зависимости от того, какую тактику вы выберете, это приведет к победе или к полному провалу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю 25 - 31 мая 2020 для Весов

В период с 25 по 31 мая Весы смогут найти со своим любимым человеком общий язык, несмотря на все разногласия. Главное – принимайте недостатки своей половинки и цените ее неповторимость. Если что-то вас таки беспокоит, то прислушайтесь к тому, что посоветуют знакомые и друзья.

Весам, которые не имеют серьезных отношений, на этой неделе стоит ждать сюрприз от своего поклонника. И не важно, чувствуете ли вы любовь к этому человеку, будьте благодарны за подарок.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на неделю 25 - 31 мая 2020 для Скорпиона

На этой неделе Скорпионам нужно задуматься над перспективами своих отношений. Какие чувства вы и ваш любимый человек ощущаете друг к другу? Попробуйте посмотреть на вещи трезво, чтобы лучше представлять себе ситуацию и свои действия на ближайшее будущее.

Если вам что-то мешает двигаться вперед, то приложите все силы, чтобы сбросить со своих плеч этот ненужный груз, чтобы начать жить и любить сегодняшним днем.

Одиноким Скорпионам на этой неделе может показаться, что ваш бой за сердце любимого человека проигран. Однако, опускать руки рано – у вас еще будет момент, который может в корне изменить ситуацию. Вероятно, все лучшее у вас еще впереди.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Стрельца

Стрельцы на этой неделе будут получать волшебную радость любви, которая будет наполнять вас. Выделите один день для любимого человека и вы будете иметь прекрасный вечер, полный нежности и страсти. Но не откладывайте с этим, потому что до конца недели романтические планы Стрельца могут быть нарушены каким-то неожиданным событием, но вы справитесь со всеми проблемами.

Одиноким Стрельцам на этой неделе стоит немного сдерживать свои чувства и порывы. Нет большой необходимости забрасывать объект своего обожания подарками и вообще делать ради него большие затраты. Вы не знаете, сможете ли построить отношения с этим человеком. Поэтому не спешите, присмотритесь.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Козерога

Астрологи уверяют, что на этой неделе Козероги могут осуществить свои грандиозные планы, но только если возьметесь за них не в одиночку, поэтому поделитесь задуманным со своим любимым человеком. Ваш партнер может предоставить любую поддержку, а вместе вы обязательно добьетесь успеха.

А к концу недели в делах любовных Козерогу время признаться себе в чем-то важном. Стоит ли прятать от себя свои истинные чувства, если они все равно станут очевидными. Поэтому, настройтесь на серьезный шаг и расскажите о своих чувствах.

Если же Козерог пока одинок, то на этой неделе вы имеете все шансм встретиться с интересным человеком и провести в его компании теплый, непринужденный вечер. А возможно, из этого даже получится что-то серьезнее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Водолея

На этой неделе Водолеям стоит поделиться со своим любимым человеком своими сокровенными фантазиями. Это будет особенно кстати, если ваши отношения сейчас переживают сложный период. И не забудьте поинтересоваться тем, чего ваш партнер хочет в своих самых смелых мечтах. Это поможет обоим преодолеть кризис и вдохнет страсть и чувственность в отношения.

Одинокие Водолеи, если на этой неделе собрались на "любовную охоту", не стоит отпугивать понравившегося человека откровенным флиртом. Куда эффективнее побыть просто другом и интересным собеседником, – это может стать лучшим началом будущих отношений. И расслабьтесь, обращайтесь непринужденно, ничего страшного, если вы поговорите с симпатичным человеком о природе и погоде.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю 25 – 31 мая 2020 для Рыб

В период с 25 по 31 мая Рыбам не стоит прятаться от назревших проблем. Если в ваших отношениях с любимым человеком наметилась трещина, худшее, что вы можете сделать – это попытаться игнорировать ее. Рыбам следует поговорить со своим партнером откровенно о том, что их обоих беспокоит. Только вместе вы сможете найти пути выхода из этой ситуации.

У одиноких Рыб на этой неделе появится шанс встретить прекрасного принца или принцессу своей мечты. Любовная стрела Амура может поранить вас неожиданно. Поэтому, это может стать началом новых крупных отношений, а также больших изменений, знаменующих новый этап в жизни Рыб.