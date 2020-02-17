Серия фильмов "Люди Икс": в какой хронологии смотреть

"Люди Икс" – это серия фильмов, которая из оригинальной трилогии превратилась в серию сиквелов, приквелов, а также в отдельную часть фильмов о Росомахе и даже мутанте Дедпуле. Для зрителя, который не видел ни одной части, но мечтает узнать, что это такое – франшиза будет настоящим винегретом. Поэтому редакция LifeStyle 24 решила объяснить, в какой хронологии смотреть фильмы "Люди Икс".

Ни для кого не секрет, что компания Disney купила студию 20th Century Fox, которая ранее занималась съемками серии фильмов о Людях Икс. Это стало причиной слухов, что студии Marvel якобы вернулись права на активы.

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А именно поэтому, вполне вероятно, что новые ленты о мутантах мы еще увидим на большом экране. А пока что предлагаем вам разобраться с хронологией серии фильмов "Люди Икс".

Франшиза "Люди Икс", в основу которой легли комиксы Marvel, отличается нелинейным таймлайном. Чего не скажешь о других фильмах киновселенной Marvel. Создатели "Людей Икс" могли перезапускать эпизод в виде приквел-трилогии, в которую просто добавляли новых актеров и отправляли их то в прошлое, то в будущее. Именно из-за этого хронология "Людей Икс" несколько запуталась. А потому редакция LifeStyle 24 решила объяснить новичкам в киновселенной Людей Икс, в какой части о чем рассказывается, а также в какой последовательности смотреть.

Хронология фильмов о Людях Икс

1. "Люди Икс: Первый класс" (X-Men: First Class) (2011)

В этом фильме события разворачиваются в 1962 году.

Сюжет этой части является прямым продолжением первого эпизода "Люди Икс" (2000). Он возвращает зрителя в прошлое к тому моменту, когда главный герой находился в концлагере. Однако, несмотря на существование старых и новых мутантов, основа фильма построена на становлении Магнето, а также на том, как проходил процесс основания школы для детей-мутантов. Также фанаты саги смогут узнать, что же произошло между двумя закадычными друзьями и что привело к их расколу. Трогательная история дружбы между кардинально разными личностями, Ксавьером и Магнето, не оставит зрителей равнодушными.

Люди Икс: Первый класс: трейлер смотреть онлайн

2. "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014)

Действие происходит в 1973 году (и, параллельно, в 2023).

По сюжету фильма, в недалеком будущем, в 2023 году, мутантам грозит вымирание из-за роботов, которых создали люди. А все потому, что созданные людьми Стражи вышли из-под контроля и сплотились против своих создателей. Чтобы спасти все живое, что есть на планете и предотвратить катастрофу, мутанты во главе с добрым профессором Ксавьером решают переместиться в прошлое (1973). Они хотят приложить все усилия, чтобы предупредить самих себя и избежать гибели в будущем. Однако переместиться на пятьдесят лет в прошлое удается только Росомахе. Он находит молодого Ксавьера и уговаривает его помочь в освобождении Магнето и объединении других мутантов.

Люди Икс: Дни минувшего будущего: трейлер смотреть онлайн

3. "Люди Икс: Начало. Росомаха" (2009)

Действие разворачивается в трех временных отрезках – 1845 год (предыстория), в эпоху Вьетнамской войны, а также главные события разворачиваются в 1981 году.

Фильм 2009 года считается первым приквелом к оригинальному фильму "Люди Икс" (2000), который рассказывает истории каждого героя по отдельности.

Сюжет фильма "Люди Икс: Начало. Росомаха" разворачивается в Канаде в 1845 году. После смерти отца маленькие мальчики Джеймс и его сводный брат убегают из дома, после чего они раскрывают в себе сверхспособности. Им придется немало пройти вместе, держась бок о бок. Даже за убийство, которое те не совершали, они будут отвечать вместе.

Как-то в тюрьме братьев навещает полковник Уильям Страйкер, который предлагает особенным ребятам присоединиться к его команде и вместе с ними отправиться на поиски обломков метеорита. Те соглашаются, даже не догадываясь, что их ждет впереди.

Люди Икс: Начало. Росомаха: трейлер смотреть онлайн

4. "Люди Икс: Апокалипсис" (2016)

События происходят в 1983 году.

В одной из самых новых частей франшизы человечество снова столкнется со смертью из-за существ со сверхспособностями. Однако теперь их дуэль за выживание может действительно стать последней. Единственной надеждой для людей стали профессор Ксавьер и могучие Люди Икс.

Когда-то давно мутант Апокалипсис был Богом, однако несколько последних тысяч лет он провел во сне из-за заклятия, которое мешало ему переселиться в новое тело. Однако, очнувшись от сна, в 1983 году, он получил долгожданный щит и получил новое имя – Эн Сабах Нур. Теперь он стал практически неуязвимым. Что самое интересное, в помощники чудовищу присоединяется Магнето со своими соратниками. Все, кто причастен к борьбе, хорошо понимают, что комбо их способностей может разрушить все, что угодно. Поэтому перед Ксавьером и его учениками поставлена ответственная цель – спасти человечество от гибели.

Люди Икс: Апокалипсис: трейлер смотреть онлайн

5. "Люди Икс: Тёмный Феникс" (2019)

События в фильме разворачиваются почти через 10 лет после действия в ленте "Люди Икс: Апокалипсис".

Главные герои предыдущей по таймлайну части Мистик, Зверь, Шторм, Ночной Змей и Ртуть становятся национальными героями. Их учитель Ксавьер также не страдает от нехватки популярности, учитывая, что он попал на обложку журнала Time. Лидер команды героев почувствовал свои амбиции, после чего решил отправлять своих учеников-мутантов на более опасные и экстремальные миссии. Во время выполнения одной из задач Люди Икс отправятся в космос, где из-за всплеска солнечной энергии у Джин Грей пробудится зловещая сила – Феникс.

Люди Икс: Тёмный ​Феникс: трейлер смотреть онлайн

6. "Люди Икс" (2000)

В фильме, который положил начало всей франшизе, действие разворачивается в 2000 году.

В центре сюжета – недалекое будущее. Человечеству становится известно, что рядом с ними живут сверхсущества – мутанты, некоторые из которых не слишком отличатся от обычных людей, а некоторые могут напугать своим внешним видом. Осознание того, что они делят свою территорию со сверхсуществами заставляет их искать различные способы отгораживания от мутантов. Еще больше дров в огонь подкидывает злобный профессор Магнето, который с помощью группы мутантов постоянно совершает преступления. А его бывший лучший друг Ксавьер, который также является мутантом, изо всех сил старается сохранить мир между людьми и мутантами.

Люди Икс: трейлер смотреть онлайн

7. "Люди Икс 2" (2003)

События происходят через 3 года после событий предыдущего фильма.

Неизвестный мутант совершает покушение на президента США в Белом доме. Другие мутанты, которые теперь называются Людьми Икс, узнают об этом из телевизионных новостей. После мощной атаки от неизвестного, положение мутантов в обществе становится еще более подавленным. Они уверены, что в покушении замешан злобный профессор Магнето. Однако Ксавьер отрицает их подозрения. Тем временем ученый Уильям Страйкер, бывший военный, который любил проводить эксперименты над мутантами, задумал очередной коварный план. Людям Икс придется противостоять новым ударам и спасти не только себя, но и все человечество.

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8 . "Люди Икс: Последняя битва" (2006)

Сюжет фильма разворачивается через некоторое время после событий, показанных в предыдущем эпизоде. Все, что произошло, привело к тому, что между учениками Ксавьера появилось много разногласий. После смерти Джин Грей, ее парень по прозвищу Циклоп, отправляется на место ее гибели. Сам того не желая, он становится свидетелем воскрешения Джин в образе Тёмного Феникса. Он понимает, что его возлюбленная перешла на совершенно новый уровень мутации.

Ксавьер также осознает то, что теперь Джин Грей невероятно сильная и никем неуправляемая. Это ставит под удар все человечество, которое они с такими усилиями оберегают. Между тем, людям удается найти лекарства, которые способны превратить всех мутантов в обычных людей без уникальных сверхспособностей. Общество не подозревает, что на грани их существование и решающая битва между Ксавьером и Магнето.

Люди Икс: Последняя битва: трейлер смотреть онлайн