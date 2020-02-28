Люди в зале бесновались, – Сергей Притула о победе Go_A и финалистах Нацотбора

Ведущий Национального отбора на Евровидение-2020 собственными отзывами о музыкальном конкурсе неоднократно провоцировал скандальные обсуждения в сети. В этом году Сергей Притула решил удержаться от острых слов и вступился за конкурсантов и победителей группу Go_A, которых уже успели подвергнуть уничтожающей критике.

Бессменный ведущий главного музыкального события года как никто другой знает "кухню" Национального отбора изнутри. Его комментарии являются одним из самых ожидаемых финальных отзывов о представителя Украины на международной арене. Учитывая отсутствие резонансных скандалов, Сергей Притула щедро наградил каждого из претендентов на победу наивысшими оценками.

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Ведущий Национального отбора на Евровидение-2020 вполне согласен с абсолютными фаворитами судейского и зрительского голосования. Группу Go-A он назвал "темной лошадкой" шоу. Музыканты смогли настроиться на борьбу и превзойти ожидания публики.

Чтобы победить, Gо-A нужно было прыгнуть выше головы. И они прыгнули... Группа вышла на сцену максимально заряженной и сконцентрированной… Зал завелся с первых нот и не затихал до конца песни. А когда она закончилась, я еще долго не мог вступить со своим текстом, потому что люди в зале, в хорошем смысле этого слова, "бесновались",

– отметил Сергей Притула.

Не обошел вниманием шоумен и острую критику Go_A от коллег по "цеху", обратив внимание на слова солиста группы "Антитела" Тараса Тополи. Певец обвинил представителей Украины в Роттердаме в псевдоэтнике и пророссийских текстах. Однако Сергей Притула отметил, что победа Go_A не оставила равнодушными никого, что уже может свидетельствовать об успехе: "Думаю, что проблема в "Ванюші". Хотя, если хорошо присмотреться к содержанию, то "Ванюша" там как раз в довольно негативном свете".

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В провале Jerry Heil на финальном отборе ведущий обвинил хейтеров в сети, которые помешали исполнительнице раскрыть свою индивидуальность в самый важный момент. Именно то, что на первый взгляд безоговорочный фаворит пробивается в финал только с 3-го места в группе, спровоцировало провальные изменения в ее номере. Jerry Heil как молодая артистка не сумела отличить конструктивную критику от грязи и хамства, а многочисленные поклонники. которые имели бы вывести кумира в лидеры, только погубили ее надежды на победу.

Результатом недельного переваривания негатива стала кардинальная смена номера исполнительницы в финале, когда с четко концептуального, максимально связанного с месседжем композиции, он превратился в совершенно "ни о чем". И главное – это смена настроения, с которым JH вышла на сцену. И жизнерадостная, веселая девушка куда-то исчезла. И зритель не мог этого не заметить... Ситуация с зрительским голосованием в финале очередной раз доказала, что многомиллионная армия поклонников в ютубе, абсолютно не гарантирует такой же поддержки в оффлайне,

– прокомментировал ведущий.

А вот, по мнению Сергея Притулы, изменения в постановке и имидже пошли на пользу Дэвиду Аксельроду. Он стал одним из сильнейших вокалистов музыкального конкурса, но на пути к победе стала слишком форматная для конкурса песня: "Таких песен на каждом Евровидении привозят пачками. И выделиться среди общественности им было бы трудно".

Выступление KHAYAT на Национальном отборе на Евровидение-2020 ведущий назвал гораздо увереннее. Его поражение вызвало немалое удивление Сергея Притулы. Он предположил, что парню не хватило хитового сингла, который бы позволил превратить его нишевую творчество в массовую музыку: "Образ есть, вокал замечательный, музыка добротная, с харизмой все ок".

Своих земляков из Тернополя группу TVORCHI Сергей Притула выделил среди других конкурсантов, ведь их новаторская для Украины музыка стала открытием не только для ведущего. Однако он отметил, что в финале ребята приложили гораздо меньше усилий для победы. Относительно скандала с техническими неурядицами шоумен высказался лаконично: "Технические службы СТБ маткобожились, что с инейром все было ок. Творчи говорили, что нет. Где правда – понятия не имею. Знаю только на 100%, что умышленно их бы никто не рубил". Он вспомнил, что и на репетициях у Джеффри были проблемы с вокалом, однако такое феерическое выступление "станет для ребят трамплином к высшим ступеням нашего шоубиза".

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Сергей Притула предположил, что наибольший успех среди конкурсантов завоевала KRUTЬ, которая несмотря на поражение, проснулась знаменитой после выступления в первом полуфинале. Он отметил, что для бандуристки важно не потерять непосредственность и простоты в общении, которыми она покорила сердца зрителей: "Надеюсь у нее в "загашнике" есть пара-тройка хороших песен, потому что сейчас, после Нацотбора, к ней будет приковано внимание и на "шлейфе" успеха в конкурсе можно абсолютно спокойно попадать в ротацию на фм-ках".

Ведущий также отметил, насколько важна национальная поддержка для группы Go_A на международном конкурсе в Роттердаме. Ведь украинцы "привыкли в случае победы – очень гордиться, а в случае поражения – очень позорить". Он отметил, что важно поддержать отечественного представителя независимо от результатов Евровидения-2020 и не приравнивать неоправданные ожидания до уровня национального позора.