Люку Бессону – 60: топ-5 лучших фильмов легендарного кинорежиссера

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Люку Бессону – 60: топ-5 лучших фильмов легендарного кинорежиссера
/ www.gettyimages.com

Известный французский кинорежиссер Люк Бессон, который ранее попал в секс-скандал, празднует день рождения в понедельник, 18 марта. Ему исполняется 60 лет.

Люк Бессон – автор популярных кинолент "Такси", "Пятый элемент", "Люси", "Перевозчик", "Коломбиана", "13 район: Ультиматум" и других. Был четыре раза женат.

В прошлом году голливудский режиссер оказался в эпицентре громкого секс-скандала. Актриса Сэнди Ван Рой обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в отеле "Бристоль" в Париже. По ее словам, Бессон подсыпал ей наркотики в чай, после чего изнасиловал во время Каннского кинофестиваля 2018, однако результаты токсикологического анализа крови оказались отрицательными.

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Несмотря на громкие скандалы, связанные с именем Бессона, кинорежиссер создал ленты, которые быстро набрали популярность во всем мире, а некоторые образы стали легендарными.

В честь дня рождения кинорежиссера редакция LifeStyle 24 подготовил подборку самых популярных фильмов Люка Бессона.

Топ-5 фильмов Люка Бессона

"Леон"

Фильм "Леон": смотрите трейлер

"Пятий елемент"

Фильм "Пятий елемент": смотрите трейлер

"Такси" (1, 2, 3, 4)

"Такси 4" (2007): смотрите трейлер

"Люси"

Фильм "Люси": смотрите трейлер

"Из Парижа с любовью"

Фильм "Из Парижа с любовью": смотрите трейлер

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Кино
Источник: LifeStyle 24
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