Люку Бессону – 60: топ-5 лучших фильмов легендарного кинорежиссера
Известный французский кинорежиссер Люк Бессон, который ранее попал в секс-скандал, празднует день рождения в понедельник, 18 марта. Ему исполняется 60 лет.
Люк Бессон – автор популярных кинолент "Такси", "Пятый элемент", "Люси", "Перевозчик", "Коломбиана", "13 район: Ультиматум" и других. Был четыре раза женат.
В прошлом году голливудский режиссер оказался в эпицентре громкого секс-скандала. Актриса Сэнди Ван Рой обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в отеле "Бристоль" в Париже. По ее словам, Бессон подсыпал ей наркотики в чай, после чего изнасиловал во время Каннского кинофестиваля 2018, однако результаты токсикологического анализа крови оказались отрицательными.
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Несмотря на громкие скандалы, связанные с именем Бессона, кинорежиссер создал ленты, которые быстро набрали популярность во всем мире, а некоторые образы стали легендарными.
В честь дня рождения кинорежиссера редакция LifeStyle 24 подготовил подборку самых популярных фильмов Люка Бессона.
Топ-5 фильмов Люка Бессона
"Леон"
Фильм "Леон": смотрите трейлер
"Пятий елемент"
Фильм "Пятий елемент": смотрите трейлер
"Такси" (1, 2, 3, 4)
"Такси 4" (2007): смотрите трейлер
"Люси"
Фильм "Люси": смотрите трейлер
"Из Парижа с любовью"
Фильм "Из Парижа с любовью": смотрите трейлер