Как приготовить стейк лосося с брокколи и морковью: пошаговый рецепт

Долгими зимними вечерами хочется побаловать себя и своих родных блюдами, как в ресторане, особенно, если это касается стейка из лосося на сковороде в сочетании с морковью и брокколи. Чтобы не тратить несколько часов у плиты и сэкономить на продуктах, предлагаем вам легкий и вкусный рецепт ужина, который богат питательными веществами и даже поможет вам похудеть.

Известно, что лосось содержит кислоты омега-3, которые стимулируют сжигание жира и контролируют аппетит. Поэтому приготовление такого ужина является не только хорошим примером здорового питания, но и замечательным способом поразить всех своими кулинарными способностями. Поэтому предлагаем приготовить сочный стейк лосося с брокколи и морковью. Читайте также: Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде Ингредиенты: Стейк лосося – 1 штука;

Капуста брокколи – 100 г;

Морковь – 1 штука;

Оливковое масло;

Сок лимона;

Соль;

Перец.

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью: Стейк лосося солим, перчим. Смазываем его оливковым маслом. Сбрызгиваем соком лимона. Обмазываем стейк, чтобы смешать все ингредиенты.

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде Пока лосось маринуется, занимаемся гарниром. К рыбе прекрасно подходит капуста брокколи и свежая морковь.



Отвариваем капусту брокколи до готовности, это займет около 5-7 минут.

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде Нарезаем морковь и выкладываем на тарелку, рядом ставим отваренную брокколи.

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде Когда лосось замариновался, его можно класть на горячую сковородку. Важная деталь – чтобы убрать лишнее масло, которое рыба не впитала в себя, лучше промокнуть ее крепким полотенцем.

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде В сковородку наливаем немного масла и обжариваем стейк с двух сторон до золотой корочки.

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде Выкладываем лосось на тарелку. Сбрызгиваем соком лимона еще раз. Вуаля – ужин готов!

Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде Смотрите видео, как приготовить стейк лосося с брокколи и морковью на сковороде: Приятного аппетита!