Как приготовить стейк лосося с брокколи и морковью: пошаговый рецепт
Долгими зимними вечерами хочется побаловать себя и своих родных блюдами, как в ресторане, особенно, если это касается стейка из лосося на сковороде в сочетании с морковью и брокколи. Чтобы не тратить несколько часов у плиты и сэкономить на продуктах, предлагаем вам легкий и вкусный рецепт ужина, который богат питательными веществами и даже поможет вам похудеть.
Известно, что лосось содержит кислоты омега-3, которые стимулируют сжигание жира и контролируют аппетит. Поэтому приготовление такого ужина является не только хорошим примером здорового питания, но и замечательным способом поразить всех своими кулинарными способностями. Поэтому предлагаем приготовить сочный стейк лосося с брокколи и морковью.
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Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
Ингредиенты:
Стейк лосося – 1 штука;
Капуста брокколи – 100 г;
Морковь – 1 штука;
Оливковое масло;
Сок лимона;
Соль;
Перец.
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью:
- Стейк лосося солим, перчим. Смазываем его оливковым маслом. Сбрызгиваем соком лимона. Обмазываем стейк, чтобы смешать все ингредиенты.
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
- Пока лосось маринуется, занимаемся гарниром. К рыбе прекрасно подходит капуста брокколи и свежая морковь.
- Отвариваем капусту брокколи до готовности, это займет около 5-7 минут.
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
- Нарезаем морковь и выкладываем на тарелку, рядом ставим отваренную брокколи.
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
- Когда лосось замариновался, его можно класть на горячую сковородку. Важная деталь – чтобы убрать лишнее масло, которое рыба не впитала в себя, лучше промокнуть ее крепким полотенцем.
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
- В сковородку наливаем немного масла и обжариваем стейк с двух сторон до золотой корочки.
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
- Выкладываем лосось на тарелку. Сбрызгиваем соком лимона еще раз. Вуаля – ужин готов!
Рецепт приготовления стейка лосося с брокколи и морковью на сковороде
Смотрите видео, как приготовить стейк лосося с брокколи и морковью на сковороде:
Приятного аппетита!
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