Лучше не ехать туда вообще, – Кириленко резко высказался об участии Украины в Евровидении

Артисты, которые гастролируют в России и собираются делать это в дальнейшем, не должны представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение.

Такого мнения придерживается вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

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Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России да еще и демонстративно собирается делать это и дальше, то лучше вообще туда не ехать никому. Не надо будет тратить время на объяснения, что на самом деле между Украиной и РФ не дружба и гастроли, а агрессия, аннексия и оккупация,

– написал политик в своем Twitter.

Якщо на"Євробачення"від України поїдуть ті,хто гастролює у Росії та ще й демонстративно збирається робити це і надалі,то краще взагалі туди нікому не їхати. Не треба буде витрачати час на пояснення,що насправді між Україною та РФ не дружба і гастролі,а агресія,анексія і окупація! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 18 лютого 2019 р.

Отметим, что несколько участников Нацотбора до Евровидения-2019 признались в том, что недавно гастролировали в России. Так, вокалистка группы YUKO вообще объяснила свои действия тем, что "выступала дома", потому что является гражданкой России.