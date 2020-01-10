Как повлияет лунное затмение 10 января 2020 года на знаки Зодиака

В пятницу вечером, 10 января, состоится первое лунное затмение в 2020 году. Начнется явление в 19:07 часов по киевскому времени. Максимальная фаза лунного затмения наступит в 21:09 часов и продлится 2 минуты. Завершится оно в 23:12 часов. Как лунное затмение повлияет на знаки Зодиака – читайте дальше.

В Украине можно будет наблюдать за всем циклом полутеневого лунного затмения, которое продлится более 4 часов. 10 января можно считать опасным днем, ведь лунное затмение выпадает на полнолуние. По словам астрологов, нужно быть особенно осторожными вечером и даже 11 января утром.

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Как лунное затмение повлияет на знаки Зодиака

Овен: День для вас будет немного стрессовым. Справиться с проблемами вам поможет спорт и внутренняя самодисциплина. Когда ваше тело и ум будет в тонусе – у вас возникнут новые идеи и интересные желания.

Телец: Не рекомендуется в этот день отправляться в путешествие. Вы будете часто уставать и чувствовать упадок сил. Особое внимание обратите на состояние своего здоровья.

Близнецы: Будьте осторожны с занятием спортом и физическим трудом, есть риск получить травму или пострадать от чрезмерного переутомления. Не вымучивайте себя за один раз. Для похода в зал у вас еще будет много времени.

Рак: Не рекомендуется сегодня засиживаться допоздна на работе, ведь вы очень устанете и последующие дни у вас ни на что не будет сил. На работе не сплетничайте и никому из коллег не завидуйте, ведь это может плохо на вас повлиять.

Лев: Сегодня у Львов будет довольно необычное настроение. Неожиданно на вас нападет депрессия и плохое настроение. Возможно, вы поссоритесь с друзьями и до конца дня не будете ни с кем разговаривать. Впрочем не переживайте, уже в начале недели ваши отношения улучшатся.

Дева: В конце дня вы будете слишком уставшие от работы, вам захочется отдохнуть и развеяться. Поэтому можете смело встретиться с друзьями для того, чтобы весело провести время. Даже, если вы будете гулять сами – это пойдет вам только на пользу.

Весы: День пройдет неплохо, однако вам стоит на работе соблюдать дисциплину. Если вы будете переключаться с одного дела на другое, то в результате до конца не сделаете ничего из запланированного вами ранее.

Скорпион: На работе впервые за долгое время у вас может возникнуть конфликт с руководством. Если вы проявите мудрость, то стычка не перерастет в нечто большее, а наоборот, начальство может оценить вашу уступчивость.

Стрелец: День у Стрельцов будет очень насыщенный. У вас будет воодушевление к свершению многих дел, поэтому берите из дня по максимуму. Рекомендуется вечером не поддаваться на эмоции, если у вас вдруг возникнут подозрения относительно своей любимой половинки.

Козерог: Лунное затмение на Козерогов почти не повлияет. Однако не желательно в этот день брать займ, кредит или занимать кому-то деньги.

Водолей: Весь день вы будете переосмысливать свои отношения с любимым человеком. Постарайтесь не нагнетать обстановку, а также не критиковать партнера. Спокойный разговор без истерик позволит решить все вопросы.

Рыбы: В этот день Рыбам стоит быть максимально внимательными с финансами. Если вы будете рассеяны, то вполне возможно, что можете потерять значительную сумму средств.