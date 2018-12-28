Календарь стрижек на январь 2019: важные советы

Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинальной смены имиджа. В нем говорится о рекомендации на каждый день, которые касаются манипуляций с волосами.

С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь и узнать на что стоит ожидать в будущем.

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По лунному календарю на январь 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Полнолуние - 21 января в 8 часов 15 минут.

Растущая луна – с 6 по 20 января 2019.

Убывающая луна – с 1 по 5 и с 22 по 31 января 2019.

С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 января (вторник) – стричь волосы в этот день не рекомендуется, ведь можете поставить под угрозу физическое здоровье.

2 января (среда) – стрижка может привести к депрессии и травмам.

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3 января (четверг) – календарь стрижек рекомендует сменить имидж именно в этот день, ведь это время удачно для смены имиджа.

4 января (пятница) – не слишком удачный день для серьезных перемен с волосами, ведь вы рискуете потерять свой успех и везение.

5 января (суббота) – стрижка принесет счастье и уверенность в себе. Тем, кто планирует большие перемены в жизни, подстричь рекомендуется лишь кончики волос.



Лунный календар стрижек на январь 2019 – когда стричь волосы

6 января (воскресенье) - от смены имиджа в этот день стоит воздержаться. По поверью, волосы стричь в месяце новолуние нельзя, ведь таким образом укоротите себе жизнь.

7 января (понедельник) – астрологи говорят, что благодаря стрижке в этот день вы сможете улучшить свое финансовое положение.

8 января (вторник) – для стрижки этот день является не слишком удачным, а вот окрашивание волос пройдет на отлично.

9 января (среда) – поход к парикмахеру подарит творческую реализацию, настроит вашу жизнь на волну жизнерадостности.

10 января (четверг) – стрижка в этот день поможет решить проблемы со здоровьем, избавит от вирусных инфекций и простуд, а также привлечет деньги и похвалу от руководства.

11 января (пятница) – это время лучшее для стрижки, ведь принесет финансовое благополучие.

12 января (суббота) – не рекомендуется стричь волосы. Вы можете навлечь беду и проблемы с руководством по работе.

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13 января (воскресенье) – в этот день рекомендуется посетить парикмахера, чтобы быть здоровым до конца года и для поддержания физической формы.

14 января (понедельник) – стрижка этого дня опасна. Вы можете поссориться с близкими друзьями или разойтись со второй половинкой.

15 января (вторник) – не рекомендуется стричь волосы, ведь они могут плохо повлиять на ваше самочувствие.



Благоприятные дни для стрижки волос: 16, 17, 18, 23 января и другие даты

16 января (среда) – стрижка оздоровит ваши ослабленные волосы и притянет богатство и новые знакомства, также волосы будут быстро расти.

17 января (четверг) – поход к парикмахеру в этот день привлечет удачу и финансовую помощь.

18 января (пятница) – стрижка позволит вам улучшить свою жизнь и получить новую энергию и силы на выполнение важных задач.

19 января (суббота) – в этот день лучше воздержаться от стрижки, ведь могут случиться различные неприятности.

20 января (воскресенье) - стригя волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на успех.

21 января (понедельник) – если вы не запланировали новых изменений, то стрижка пойдет вам на пользу, в противном случае от нее лучше воздержаться.



Стрижки в январе 2019 года: состояние волос зависит от стрижки по лунному календарю

22 января (вторник) – если в ближайшем будущем у вас запланированы серьезные изменения, то смена имиджа только усилит шансы на успехи.

23 января (среда) – в этот день можете смело экспериментировать со своей внешностью, ведь она пойдет вам только на пользу.

24 января (четверг) - воздержитесь от стрижки в этот день, она может вызвать у вас болезнь.

25 января (пятница) – стрижка поможет в решении вопросов со здоровьем, однако стоматолога обойти таки не удастся. Запишитесь к врачу и проверьте здоровье полости рта, пока это не вызвало серьезных заболеваний.

26 января (суббота) – смена имиджа принесет в вашу жизнь благополучие, повысит настроение и улучшит эмоциональное состояние.

27 января (воскресенье) – не стригите волосы в этот день, ведь ваш успех будет очень кратковременным.

28 января (понедельник) – если хотите избежать неприятностей, перенесите поход к парикмахеру на другой день.

29 января (вторник) – стрижка подарит заметную эмоциональную подкормку и красоту для волос.

30 января (среда) – смена имиджа в этот день ставит под угрозу психическое здоровье, поэтому лучше воздержаться от похода к парикмахеру.

31 января (четверг) – день не слишком приятный для стрижки, ведь может принести в вашу жизнь неприятности.