Lviv Fashion Week впечатляет! Топ-5 коллекций, которые заставят затаить дыхание

Во Львове прогремело одно из самых ожидаемых модных событий – Lviv Fashion Week. Что интересно, в 2019 году организаторы изменили привычную для львовян локацию (аэропорт) на футбольный стадион "Арена Львов" и Львовскую национальную галерею искусств. Кому из дизайнеров удалось ошеломить в этом сезоне – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

На подиуме во время львовской недели моды более 20 зарубежных и украинских дизайнеров продемонстрировали свои коллекции.

Топ-5 эффектных коллекций во время LFW 2019:

BALOSSA

Белая рубашка давно стала предметом базового гардероба. Бренд Balossa white shirt показал яркие и новые интерпретации и трансформации этого атрибута.

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"Белая рубашка – это наиболее практичная, легкая, сексуальная, эффектная и свободная одежда. Идеальная часть гардероба, которая много раз перерабатывалась и возвращалась во многих концепциях, но никогда не переставала удивлять. Просто великолепна во всех формах и проявлениях. В Balossa мы стремимся изобрести, воплотить в жизнь и немного перекрутить базовое понятие белой рубашки, в которой есть все – простота, комфорт, оригинальность, элегантность, тренд. Мы стараемся добавить некоторые детали, поиграть с формами и объемами, воплотить идеи в форму, добавить выразительности и дать возможность женщинам поэкспериментировать с классикой", – считают дизайнеры бренда.

Смотрите видео: финальный выход моделей на показе BALOSSA в рамках LFW 2019

Emilio Bonadio

Итальянец презентовал оригинальную женскую и мужскую коллекцию одежды с футуристическими элементами. Интересными деталями стали пластиковые элементы на одежде, авторский принт и смелые разрезы.

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Oppido

Легкие полупрозрачные текстуры в сочетании с контрастными формами – это про коллекцию от Oppido. Как отметили дизайнеры, источником вдохновения стали кругосветные и временные путешествия – "драпировки древнегреческих скульптур, блеск ар-нуво, художественные работы Оскара Шлеммера и архитектура Алвара Аалто".

Isagus Extroversions

Негламурная одежда из странных материалов – газет, куриных перьев, обувь... впечатляет! Показ коллекции франко-швейцарского экобренда: Isagus Extroversions превратился в настоящее шоу, в основе которого – концепция современного искусства.

Каждое платье, которое она представляет, имеет свое имя, рассказ, сообщение и концепцию: о планете, украденном детство, торговле людьми, этнических различиях, традициях предков, а также проблемах закона США об оружии или насилия в целом,

– сообщают дизайнеры.

KATERYNA KAROL& SYNYAVA

Яркое сочетание цветов и асимметрия, которые создают цельный образ, сможет выделить любого из толпы. В коллекции нарядов от Екатерины Кароль (KAROL’ by Kateryna Karol) и сумок от Галины Синявской (Synyava bags) главными акцентами стали вещи фиолетового, зеленого, сливочно-черничного оттенков и цвета фуксии.