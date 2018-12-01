M1 Music Awards 2018: Олег Винник и Настя Каменских стали "Певцами года"

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Олег Винник и Настя Каменских стали певцом и певицей года
Олег Винник и Настя Каменских стали певцом и певицей года / Фото из открытых источников

Украинский певец Олег Винник и певица Настя Каменских одержали победу на M1 Music Awards. 4 Seasons – 2018 в номинации "Певец года"и "Певица года". Церемония награждения проходит во Дворце спорта в Киеве.

О эти награды в номинациях звезды узнали во время прямого эфира шоу "Х-фактора", где они являются тренерами.

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Олег Винник переміг у номінації
Олег Винник победил в номинации "Певец года"

А невероятная певица NK выиграла номинацию "Певица года" по версии M1 Music Awards 2018.

Настя Каменських стала
Настя Каменских стала "Певицей года"

Участие в концерте приняли ряд украинских звезд шоу-бизнеса – Александр Пономарев, Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK | Настя Каменских, Гайтана, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA и "Антитела".

К слову, группой года стала группа "Время и стекло".


"Время и стекло" стала группой года

Ведущими церемонии стали Никита Добрынин и Оля Цибульская. Главным продюсером M1 Music Awards в 2018 году стала украинская певица и четырехкратная обладательница премии М1 Music Awards Тина Кароль. Она, отметим, одержала победу в номинации "За вклад в развитие музыкальной индустрии".

Кроме вручения наград, на главной сцене выступили такие звезды как Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK|Настя Каменских, Гайтана, ALEKSEEV, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарев и "Антитела".

Что означает премия M1 Music Awards?
Это главная ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1. Четвертое по счету событие собрало в одном зале лучших представителей музыкальной индустрии. Премия направлена на определение выдающихся достижений в музыкальной индустрии и признание личного вклада в развитие отечественного шоу-бизнеса. Победители премии определяются по количеству просмотров клипов на телеканале, а также по оценкам редакции канала.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 канал
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