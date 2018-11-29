Мадемуазель Рианна: певица снялась в новой рекламной кампании собственного бренда белья

Известная американская певица Рианна снялась для рекламы своего бельевого бренда Savage x Fenty. Звезда предстала перед поклонниками в синем кружевном боди и большой шляпке из сетки.

Барбадосская R&B певица и по совместительству дизайнер часто снимается для рекламных кампаний собственного бренда белья Savage x Fenty. Поэтому для новой коллекции Рианна снова выдумала эффектную съемку. Новые фото она опубликовала на Instagram-странице бельевой марки.

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На фотографиях певица сидит в стеклянном шаре, края которого освещаются диодами, на лодке посреди озера. Она одета в синее кружевное боди, а ее голову украшает большая шляпа из сетки в тон. Дополнили образ Рианны массивная золотая цепочка на шею, несколько браслетов на левой руке и кольцо. А края судна, на котором сидит дизайнер, украшали розовые и красные живые цветы.