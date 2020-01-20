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Мадонна отменила концерт за час до выступления: известна причина

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Мадонна отменила концерт в Лиссабоне / Скриншот из видео

Легендарная певица Мадонна вынуждена была отменить запланированное выступление в португальском Лиссабоне. Артистка сообщила об этом за час до начала шоу, когда все ее поклонники постепенно приезжали к месту мероприятия.

Как говорится в материале BBC, на мобильные телефоны владельцев билетов пришло уведомление, что концерт Мадонны отменяется. "С сожалением сообщаем, что Мадонна не сможет выступить сегодня вечером", – сообщили поклонникам поп-дивы.

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Это уже восьмой концерт, который Мадонна отменила в рамках международного тура в поддержку нового альбома Madame X. Причиной стало плохое самочувствие артистки. На одном из концертов Мадонна откровенно призналась, что у нее травма колена и порваны связки, поэтому двигаться ей иногда очень сложно. Ежедневно она утоляет невыносимую боль и даже вынуждена лежать в ледяной ванной.

Очень жаль, что я вынуждена отменить концерт в этот вечер. Но я должна прислушаться к своему телу и отдохнуть,
– заявила Мадонна.

Помогает легендарной артистке ее бойфренд Ахламалик Уильямс, который младше ее на 35 лет. Танцовщик шоу-балета Мадонны неоднократно имел травмы, поэтому знает, как ей полечить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

О плохом самочувствии артистки свидетельствует и ролик, который она разместила на инстаграм-странице. На видео видно, как Мадонна готовится к очередному выступлению. Звезда осторожно ступает на репетиции, согнувшись от боли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Madonna (@madonna)

Интересно, что многие поклонники Мадонны с пониманием отнеслись к отмене концерта. А вот фанат поп-дивы из Майами настроен на судебный иск против нее. Мужчина уже подал документы на рассмотрение служителей Фемиды и требует компенсации. Нейт Голландер заявил, что за возможность увидеть выступление Мадонны он заплатил немалую сумму – 1 025 долларов, что в гривневом эквиваленте составляет почти 25 тысяч. Поскольку начало шоу перенесли на более позднее время, он и другие владельцы билетов понесли убытки.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Португалия Звездные болезни Мадонна Музыка
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