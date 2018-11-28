Мадонна показала архивное фото, на котором она полностью обнажена: 18+

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Мадонна показала провокационное фото
Мадонна показала провокационное фото / www.billboard.com

Легендарная певица Мадонна поделилась с поклонниками провокационным архивным снимком. Перед камерой будущая поп-дива позировала полностью обнаженной.

Перед рождественскими праздниками певица решила сделать немалое откровение перед поклонниками. Мадонна опубликовала провокационное фото, на котором она позировала абсолютно голой, и объяснила, почему она это делала в 19 лет.

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По словам поп-дивы, в то время она жила в Нью-Йорке и училась в школе танцев Марты Грэм. Чтобы оплатить свое проживание, Мадонна решилась на серьезный шаг – она ​​согласилась позировать полностью обнаженной для различных школ художников во всем городе. Когда же талантливая вокалистка получила славу, ее фото попали на страницы известных глянцев, в частности, Playboy и Penthouse.

Фотографы эксплуатировали меня, а потом общество пыталось пристыдить за позирование обнаженной. Тогда я заявила в прессе: "Мне не было стыдно", и это стало заголовком многих новостей,
– откровенно рассказала Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Но немалое осуждение общества не заставило поп-диву поддаться под общим давлением. Напротив, Мадонна начала сотрудничество с Энди Уорхолом и Китом Харингом, которые подарили легендарные фотографии звезде.

"Впоследствии это превратилось в сотрудничество с Энди Уорхолом и Китом Харингом. И сейчас я счастливая обладательница четырех картин, которые мне подарили на свадьбу! Вы не можете препятствовать искусству, пытаясь опорочить его. Творчество всегда побеждает", – добавила Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Сторонники поп-певицы сразу же поддержали ее, добавив, что в противном случае Мадонна не стала бы легендарной певицей. Кроме этого, пользователи сети признались, что звезда всегда остается идеальной.

Теги: LifeStyle Музыка Мадонна
Источник: 24 Канал
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