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Мадонна пожертвовала миллион долларов на разработку лекарств от коронавируса

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Мадонна / www.madonna.com

Американская поп-дива Мадонна решила направить свои средства не на борьбу с вирусом, как это сделали ее коллеги, а на ускорение разработки лекарств от болезни.

На своем сайте Мадонна заявила, что выражает огромную благодарность всем медикам, которые столкнулись с тяжелой болезнью, но деньги отдаст фонду Bill & Melinda Gates Foundation, который занимается поиском лекарств для предотвращения заражения и лечения COVID-19.

К теме Майли Сайрус и известный косметический бренд отдали 10 миллионов долларов на борьбу с пандемией

Это необходимо для защиты наших работников здравоохранения, наиболее уязвимых групп людей и всех наших друзей и семей,
– говорится в заявлении артистки.

 

Напомним, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только Майли Сайрус. В число филантропов входят Кьяра Ферраньи, Джорджио Армани, Рианна, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Анджелина Джоли и другие.

По состоянию на 5 апреля США является рекордсменом по количеству подтвержденных больных коронавирусом – 311 тысяч человек. Из них – 8,4 тысячи умерли и 14,8 тысяч выздоровели. Общее количество больных коронавирусом в мире составляет 1 миллион 203 тысячи.

Теги: Коронавирус COVID-19 Новости LifeStyle Мадонна LifeStyle
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