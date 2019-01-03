Мадонна резко прокомментировала слухи об увеличении ягодиц

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Мадонна отреагировала на слухи об увеличении ягодиц
Мадонна отреагировала на слухи об увеличении ягодиц / www.smoothradio.com

Американская поп-дива Мадонна оказалась в эпицентре громкого обсуждения. После выступления ее поклонники горячо дискутировали из-за подозрений относительно увеличения ягодиц.

Перед Новым годом Мадонна решила порадовать своих поклонников и совместно со своим сыном Дэвидом Бандой витупила в Stonewall Inn, в Нью-Йорке. 13-летний парень аккомпанировал своей звездной маме на гитаре. Однако не это стало поводом для жарких обсуждений, а внешний вид Мадонны.

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Певица предстала перед поклонниками в кожаной куртке, блестящем топе и черных приталенных брюках, в которых виднелись пышные ягодицы. Большинство пользователей сети предположили, что поп-дива вставила себе импланты, другие же уверяли, что это может быть оптический обман или неудачно заправленный наряд. Сама Мадонна решила не молчать и достаточно резко прокомментировать все слухи.

Я не буду отчаянно искать одобрения у кого-либо. У меня есть право, как и у всех других, делать со своим телом все, что захочу. Спасибо, 2019! Это будет удивительный год!
– заявила Мадонна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Madonna (@madonna)

Такое сообщение в сети восприняли как намек на то, что артистка все же обращалась за помощью к пластическим хирургам, которые и увеличили ее ягодицы. 

Теги: Музыка LifeStyle Мадонна
Источник: 24 Канал
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