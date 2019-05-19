Мадонна спровоцировала громкий скандал своим выступлением на Евровидении-2019

1076 Читати новину українською
Евровидение-2019: Мадонна спровоцировала скандал
Евровидение-2019: Мадонна спровоцировала скандал / www.gettyimages.com

18 мая в израильском Тель-Авиве состоялся финал вокального шоу Евровидение-2019. Однако шоу не прошло без скандалов. В частности, поп-дива Мадонна, которая была приглашенной гостьей конкурса, показала во время своего выступления флаг Палестины и Израиля.

Анонсированого перфоменса, который обошелся в 1 миллион долларов, ожидали все зрители Евровидения-2019. Поэтому выход Мадонны на сцену конкурса вызвал настоящий фурор.

Читайте также: Евровидение-2019: результаты голосования финала

Однако выступление не обошлось без скандала. Во время эффектного перфоменса Мадонна поставила вопрос палестино-израильского конфликта: двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в наряде, на которых виднелись соответствующие флаги. При этом артисты обнимались, что восприняли как намек на завершение конфликта.

Организаторы Евровидения-2019 сразу же прокомментировали скандальный номер. По их словам, конкурс не является политизированным, а такой кульминационный момент не был показан на репетициях. Видео выступления не опубликовали ни на официальной странице Евровидения в Twitter, ни на YouTube.

Евровидение – не политическое мероприятие, и Мадонна знала об этом,
– отметили представители Европейского вещательного союза.

Евровидение-2019: смотрите видео финала шоу – скандальное выступление Мадонны

Кроме этого, еще одни участники конкурса публично вспомнили о Палестине. БДСМ-группа Hatari, которая представляла Исландию на Евровидении-2019, в прямом эфире показала палестинский флаг. Чтобы в очередной раз показать свою позицию относительно конфликта, музыканты опубликовали фото флага на своей странице в Instagram.

Европейский вещательный союз осудил появление флагов Палестины и подчеркнул, что "последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой".

Євробачення-2019: політичний конфлікт

Евровидение-2019: политический конфликт / Скриншот

Скандали на Євробачення-2019Скандалы на Евровидение-2019 / скриншот

Что известно о конфликте между Израилем и Палестиной?
После завершения так называемой "Шестидневной войны" 1967 года Голанские высоты перешли под контроль израильтян. При этом Сирия и большинство государств мира не признают это и откровенно называют территорию аннексированной. Политический конфликт обостряется военными действиями: со стороны Сирии Голанские высоты периодически обстреливают, а Израиль наносит удары в ответ.

Еще большее обострение конфликта произошло 6 декабря 2017 года. Именно в этот день Дональд Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей государства Израиль. Уже в мае 2018 года США перенесли свое посольство в этот город. Поэтому Трамп признал израильский суверенитет над Голанскими высотами. Это создает международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны.

blog_ava
"Игра престолов": в котором часу смотреть шестую серию 8 сезона в Украине
сегодня
160163
Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Новости LifeStyle Скандал Мадонна
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
сегодня 02:43 Представитель Нидерландов победил на Евровидении-2019: биография Дункана Лоренса
5521
"Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
18 мая 17:38 "Мошенницы": римейк на римейк комедии с Энн Хэтэуэй в главной роли
Юлія Ліпенцева 223
Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
18 мая 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
Наталія Печерська 78
Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
18 мая 15:50 Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины
164
Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
18 мая 11:35 Топ-5 лучших музеев Европы с абсолютно бесплатным входом: захватывающие фото
Юлія Гілей 197
Новости
Больше новостей
Залиште відгук