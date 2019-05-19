Мадонна спровоцировала громкий скандал своим выступлением на Евровидении-2019

18 мая в израильском Тель-Авиве состоялся финал вокального шоу Евровидение-2019. Однако шоу не прошло без скандалов. В частности, поп-дива Мадонна, которая была приглашенной гостьей конкурса, показала во время своего выступления флаг Палестины и Израиля.

Анонсированого перфоменса, который обошелся в 1 миллион долларов, ожидали все зрители Евровидения-2019. Поэтому выход Мадонны на сцену конкурса вызвал настоящий фурор.

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Однако выступление не обошлось без скандала. Во время эффектного перфоменса Мадонна поставила вопрос палестино-израильского конфликта: двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в наряде, на которых виднелись соответствующие флаги. При этом артисты обнимались, что восприняли как намек на завершение конфликта.

Организаторы Евровидения-2019 сразу же прокомментировали скандальный номер. По их словам, конкурс не является политизированным, а такой кульминационный момент не был показан на репетициях. Видео выступления не опубликовали ни на официальной странице Евровидения в Twitter, ни на YouTube.

Евровидение – не политическое мероприятие, и Мадонна знала об этом,

– отметили представители Европейского вещательного союза.

People really be talking about Madonna's autotune??? Really? She couldn't care less and this photo is what you should talk about.#Eurovision pic.twitter.com/iTbkEpMmVW — Alexandar (@kaldarknight) 18 травня 2019 р.

Евровидение-2019: смотрите видео финала шоу – скандальное выступление Мадонны

Кроме этого, еще одни участники конкурса публично вспомнили о Палестине. БДСМ-группа Hatari, которая представляла Исландию на Евровидении-2019, в прямом эфире показала палестинский флаг. Чтобы в очередной раз показать свою позицию относительно конфликта, музыканты опубликовали фото флага на своей странице в Instagram.

Европейский вещательный союз осудил появление флагов Палестины и подчеркнул, что "последствия этих действий будут обсуждаться консультативной группой".

Евровидение-2019: политический конфликт / Скриншот

Скандалы на Евровидение-2019 / скриншот

Что известно о конфликте между Израилем и Палестиной?

После завершения так называемой "Шестидневной войны" 1967 года Голанские высоты перешли под контроль израильтян. При этом Сирия и большинство государств мира не признают это и откровенно называют территорию аннексированной. Политический конфликт обостряется военными действиями: со стороны Сирии Голанские высоты периодически обстреливают, а Израиль наносит удары в ответ.



Еще большее обострение конфликта произошло 6 декабря 2017 года. Именно в этот день Дональд Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей государства Израиль. Уже в мае 2018 года США перенесли свое посольство в этот город. Поэтому Трамп признал израильский суверенитет над Голанскими высотами. Это создает международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны.