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Мадонна устроила вечеринку в Лондоне: новые фото звезды с бойфрендом

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Мадонна устроила вечеринку в Лондоне / Instagram / @madonna

Последние месяцы жизни культовой певицы оказались чрезвычайно насыщенными гастролями и концертными шоу. Ее грандиозный тур Madame X завершится выступлением в Париже уже 8 марта. Однако звезда решила отметить успешную творческую деятельность уже в Лондоне, собрав ближайшее окружение на шумную вечеринку.

В свои 61 год звезда истощает себя многочисленными перелетами и насыщенным графиком. Она отгремела с феерическими шоу в десятках городов по всему миру. Во время гастролей она неоднократно испытывала физическое и моральное истощение, что приводило к отмене не одного концерта. Однако ее тур Madame X подходит к концу и после восьми мощных выступлений в Лондоне знаменитость решила наградить себя громким празднованием вместе с родными и близкими.

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На личной странице Мадонны в инстаграме появилась серия эксклюзивных снимков, на которых она позирует вместе с дочерью Лурдес и избранником танцовщиком своего шоу-балета Ахламаликом Уильямсом. Семья решила поддержать звезду в ее нелегкой творческой деятельности.

Спасибо Лондону... Вы были фанатичными. Не могла бы сделать это без поддержки всех моих близких,
– публично призналась Мадонна.


Мадонна устроила вечеринку в Лондоне / Instagram / @madonna

Гастроли действительно выдались для 61-летней исполнительницы слишком напряженными. Из-за проблем со здоровьем она отменила девять запланированных концертов в рамках международного тура в поддержку нового альбома Madame X. Однако звезда нашла в себе силы продолжить творить ради преданных фанов по всему миру.

Как оказалось, настоящей опорой в переломные моменты становились 23-летняя Лурдес и 26-летний Ахламалик Уильямс, который поддерживал любимую в составе ее шоу-балета. Так, рядом с дочкой и бойфрендом Мадонна позировала на вечеринке в Лондоне. Она традиционно не останавливает эмоций и не скрывает своих пылких чувств. Именно поэтому ее профиль в инстаграме пополнился очередным кадром поцелуя с Ахламаликом Уильямсом.


Мадонна с дочерью Лурдес на вечеринке в Лондоне / Instagram / @madonna


Мадонна с бойфрендом Ахламаликом на вечеринке в Лондоне / Instagram / @madonna


Мадонна с бойфрендом Ахламаликом на вечеринке в Лондоне / Instagram / @madonna

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мадонна
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