Мадонна выпустила новый клип на песню Dark Ballet: видео

Американская исполнительница Мадонна, которая 18 мая выступила на песенном конкурсе Евровидение-2019 и спровоцировала ряд скандалов, выпустила видеоклип на песню Dark Ballet из нового альбома Madame X.

Новый видеоклип был опубликован на YouTube-канале певицы в четверг, 6 мая.

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Релиз альбома Madame X запланирован на 14 июня этого года, в него войдут 15 треков. В видеоклипе Мадонны пристутствует популярный травести-рэпер Микки Бланко, который является борцом за права ЛГБТ. В конце видео показана цитата артиста.

Я ходил по этой земле, черный, и принадлежащий к квир-сообществу и ВИЧ-позитивный, но ни одно оскорбление в мой адрес не было таким сильным, как та надежда, которую я ношу в себе,

– говорится в ролике.

Что интересно, часть из новой песни Dark Ballet Мадонна спела во время своего выступления на международном конкурсе Евровидение-2019 между исполнением новой композиции Future и 9-летней давности Like A Prayer.

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Мадонна – Dark Ballet: смотрите видеоклип