Наряды от украинских модельеров стремительно пленили сердца крупнейших звезд мирового шоу-бизнеса. Так, эпатажная Мадонна посетила лондонскую галерею Тейт Модерн в стильном образе, дополнив аутфит шляпой от бренда Ruslan Baginskiy.

Поп-дива неоднократно становилась музой для культового французского дизайнера Жана-Поля Готье, который завершил свою успешную десятилетнюю карьеру на территории модной индустрии. Над ее сценическими образами работали самые престижные дома мод. В повседневной жизни Мадонна предпочитает не менее изысканные наряды.

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В рамках феерического тура у певицы запланировано сразу восемь концертов в Лондоне. В перерывах между репетициями и выступлениями в London Palladium звезда решила воочию увидеть экспозиции современного искусства. Она посетила выставку французской художницы и фотографа Доры Маар в галерее Тейт Модерн.

Фотографиями с прогулки Мадонна поделилась с фолловерами на страницах своего инстаграма. Исполнительница была одета в стильный пиджак с сине-белым цветочным принтом от французского дома Louis Vuitton. Такой look знаменитость соединила с шляпой от украинского дизайнера Ruslan Baginskiy.



Мадонна в шляпе украинского дизайнера Ruslan Baginskiy / Instagram / @madonna



Мадонна в шляпе украинского дизайнера Ruslan Baginskiy / Instagram / @madonna

Стоит отметить, что Мадонна одна из первых мировых знаменитостей, которые надели головные уборы от Ruslan Baginskiy. В ее гардеробе немало дизайнерских шляпок от украинского бренда.