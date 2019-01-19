Магия волшебной Меган: герцогиня Сассекская необычным способом помогла найти собаке жилье

Популярность Меган Маркл как в Великобритании, так и за ее пределами значительно возросла. Поэтому поклонники со всего мира тщательно следят за публичными выходами герцогини Сассекской и всячески пытаются быть похожими на нее.

Недавно Меган Маркл посетила одну из организаций, которую королева Елизавета II выделила для ее патронажа. Герцогиня Сассекская выбрала бюджетное платье и встретилась с представителями благотворительной организации Mayhew. Объединение помогает бездомным животным найти хозяев. Кроме этого, Mayhew помогает британским бездомным получить образование и место для проживания.

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В рамках этого визита беременная Меган Маркл обратила внимание на маленькую собаку по кличке Мини. Согласно фото, животное настолько понравилась герцогине Сассекской, что она взяла ее на руки и нежно поглаживала. Вероятно, Меган не отказалась бы от такого домашнего любимца, однако у нее уже есть две собаки.

Снимки, сделанные с женой принца Гарри, мгновенно стали вирусными. Волшебные фото распространили тысячи пользователей сети и все мировые СМИ. За считанные дни после визита Меган Маркл в организацию Mayhew представители Кенсингтонского дворца сообщили, что собака Мини нашла новый дом. По их данным, новая владелица назвала животное в честь герцогини – Мэгги.



Меган Маркл на встрече с представителями благотворительной организации / Twitter / @KensingtonRoyal

Меган Маркл помогла собаке найти новое жилье / Twitter / @KensingtonRoyal

Напомним, что Ее Величество Елизавета II передала Меган Маркл два своих патронажа – Королевский национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества (Association of Commonwealth Universities). Кроме этого, герцогиня Сассекская будет опекать и популяризировать благотворительные проекты Smart Works и Mayhew. Организации помогают женщинам трудоустроиться и заботятся о бездомных людах и животных.