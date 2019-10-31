Майкл Джексон седьмой раз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

48 Читати новину українською
Майкл Джексон
Майкл Джексон / Instagram / @michaeljackson

Новость о смерти Майкла Джексона потрясла его фанатов 25 июня 2009 года. С того дня прошло уже более 10 лет, однако, несмотря на это, покойный король поп-музыки до сих пор встает в центре скандалов, а также возглавляет престижные рейтинги популярных изданий.

Через 10 лет после смерти Майкл Джексон седьмой раз занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых покойных звезд. Об этом сообщается на сайте издания Forbes, которое традиционно в конце года составило и опубликовало список знаменитостей, которые даже после смерти зарабатывают значительные суммы. В список во главе с Майклом Джексоном попали 13 знаменитостей, 9 из которых музыканты.

Читайте также: Он был по-настоящему психически больным, – Элтон Джон рассказал о дружбе с Майклом Джексоном

В источнике отмечается, что в сравнении с прошлым годом доходы покойных звезд почти не изменились. Неизменным остался также триумфатор рейтинга – король поп-музыки Майкл Джексон. С 1 октября 2018 года до 1 октября 2019 года его творчество принесло доход в размере 60 миллионов долларов.

Сразу же после него разместилось имя Элвиса Пресли, который умер в 1977 году. За 2019 год его музыка принесла заработок в размере 39 миллионов долларов. Далее художник Чарльз М. Шульц, создатель персонажа Снупи. Он ушел из жизни в 2016 году. Его творчество принесло 38 миллионов долларов. После него – игрок в гольф Арнольд Палмер (30 миллионов долларов) и Боб Марли (20 миллионов долларов).

 

blog_ava
Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый
сегодня
2148
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Музыка Майкл Джексон Forbes Элвис Пресли
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый
сегодня 18:04 Остроумные и оригинальные идеи на Хэллоуин, которые может повторить каждый
Квітослава Туз 2148
Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
сегодня 14:02 Костюмы на Хэллоуин-2019 для детей: подборка лучших образов
Квітослава Туз 331
Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
сегодня 12:01 Женские костюмы на Хэллоуин-2019: оригинальные и жуткие образы
Квітослава Туз 2306
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
30 октября 17:12 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 1145
От горячей модели с обложек до иконы стиля консерваторов: как менялся стиль Иванки Трамп
30 октября 13:36 От горячей модели с обложек до иконы стиля консерваторов: как менялся стиль Иванки Трамп
Марта Вересюк 634
Новости
Больше новостей
Залиште відгук