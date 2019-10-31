Майкл Джексон седьмой раз возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших звезд

Новость о смерти Майкла Джексона потрясла его фанатов 25 июня 2009 года. С того дня прошло уже более 10 лет, однако, несмотря на это, покойный король поп-музыки до сих пор встает в центре скандалов, а также возглавляет престижные рейтинги популярных изданий.

Через 10 лет после смерти Майкл Джексон седьмой раз занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых покойных звезд. Об этом сообщается на сайте издания Forbes, которое традиционно в конце года составило и опубликовало список знаменитостей, которые даже после смерти зарабатывают значительные суммы. В список во главе с Майклом Джексоном попали 13 знаменитостей, 9 из которых музыканты.

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В источнике отмечается, что в сравнении с прошлым годом доходы покойных звезд почти не изменились. Неизменным остался также триумфатор рейтинга – король поп-музыки Майкл Джексон. С 1 октября 2018 года до 1 октября 2019 года его творчество принесло доход в размере 60 миллионов долларов.

Сразу же после него разместилось имя Элвиса Пресли, который умер в 1977 году. За 2019 год его музыка принесла заработок в размере 39 миллионов долларов. Далее художник Чарльз М. Шульц, создатель персонажа Снупи. Он ушел из жизни в 2016 году. Его творчество принесло 38 миллионов долларов. После него – игрок в гольф Арнольд Палмер (30 миллионов долларов) и Боб Марли (20 миллионов долларов).