Майли Сайрус и Лиам Хемсворт впервые появились на публике после тайной свадьбы

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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Getty Images

26-летняя певица Майли Сайрус и ее 29-летний муж Лиам Хемсворт впервые посетили светское мероприятие после того, как сыграли тайную свадьбу. Пара появилась на вечеринке, которая традиционно проходит в Лос-Анджелесе.

Праздничный вечер G'Day USA, который состоялся 26 января в Лос-Анджелесе, посетило немало знаменитостей и звездных пар. Однако наибольшее внимание привлекли новоиспеченные  супруги Майли Сайрус и Лиам Хемсворт.

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29-летний Лиам пришел на гала-вечер, чтобы получить награду за достижения в искусстве. Он стал одним из трех австралийцев, получивших такое отличие. Творческую работу актера отметили в фильмах "Голодные игры" и "День независимости: Возрождение".

Поддержать мужа пришла Майли Сайрус. Чтобы не привлекать много внимания, она решила не светиться на красной дорожке и зашла через другой вход, присоединившись к Лиаму за столиком. Пара влюбленно смотрела друг на друга и много обнималась.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Getty Images

Майлі Сайрус
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / Getty Images

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?
Звезды начали встречаться в 2009 году. После трех лет отношений они объявили о помолвке. Однако через год после заявления пара распалась. Ни одна из сторон не делилась никакой информацией и не называла причин. В 2016 году поп-певица и актер возобновили свои отношения, объявив, что снова помолвлены. 23 декабря 2018 года пара сыграла тайную свадьбу в своем особняке, который находится в Теннесси.

Теги: Звездные свадьбы Музыка Голливуд LifeStyle
Источник: 24 канал
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