Майли Сайрус попала в больницу: первые фото артистки
Пока весь мир активно обсуждает личную жизнь Майли Сайрус, артистка поделилась снимками из больницы. Певицу госпитализировали в один из госпиталей Лос-Анджелеса с тонзиллитом.
Как известно, 26-летняя Майли Сайрус – одна из активных блогерш, поэтому детали ее частной жизни часто попадают в сеть. Так, на днях артистка призналась, что у нее диагностировали тонзиллит, а уже 8 октября 2019 года певица опубликовала снимки из больницы.
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Тонзиллит или ангина – воспаление горла в районе небных миндалин. Заболевание вызывает в основном стрептококк, а недуг передается воздушно-капельным путем. Главными симптомами тонзиллита являются головная боль, повышение температуры тела, ломота в суставах, озноб.
На фото видно, что Майли Сайрус находится в отдельной палате частной клиники Лос-Анджелеса. Артистка, как и все пациенты, надела специальную рубашку, которую решила немного осовременить. Майли Сайрус из обычной больничной одежды сделала платье с декольте и обнаженными плечами.
Певица Майли Сайрус попала в больницу / Instagram / @mileycyrus
Певица находится не только под присмотром медиков, но и мамы Тиш Сайрус. На одном из фото Майли позирует перед камерой, когда родственница расчесывает ее волосы. Кроме этого, звездные друзья уже успели навестить артистку. Так, стилист Кеннет Брэдли и фотограф Майли Сайрус принесли ей цветы, а ее бойфренд Коди Симпсон пришел в госпиталь с гитарой и посвятил любимой песню.
Теперь я чувствую себя значительно лучше. Мой милый бойфренд навестил меня в госпитале и спел песню, написанную специально для меня. Это так особенно,
– призналась Майли Сайрус.
Сейчас знаменитая американка проходит курс лечения и не разглашает деталей госпитализации. Поэтому пока неизвестно, как себя чувствует Майли Сайрус и когда она сможет вернуться к привычному ритму жизни.
Майли Сайрус в больнице / Instagram / @mileycyrus
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus
Майли Сайрус с Коди Симпсоном / Instagram / @mileycyrus
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