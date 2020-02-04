Майли Сайрус примерила сексуальное белье для фото с бойфрендом: 18+

Американская певица Майли Сайрус снова отличилась эпатажем. На этот раз звезда устроила импровизированную эротическую фотосессию со своим новым бойфрендом – австралийским певцом Коди Симпсоном.

Пока американские звезды с восторгом наблюдали за Супербоулом-2020 и феерическим шоу Шакиры и Джей Ло, звездная пара не скучала дома. Коди Симпсон признался, что имел, чем заняться со своей возлюбленной Майли Сайрус. В подтверждение этих слов на инстаграм-странице он опубликовал эротические фото с артисткой.

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Перед камерой эпатажная Майли предстала в кружевном нижнем белье, которое едва прикрывало ее интимные места. Еще большую сексуальность и провокативность добавили ножницы, которыми артистка будто хотела перерезать лифчик, чтобы обнажить грудь. В то же время Коди Симпсон брутально смотрелся в кадре без футболки, демонстрируя свои татуировки.

"Пока вы на суперкрутом Супербоуле, мы делаем суперкрутые снимки", – похвастался Коди Симпсон.



Майли Сайрус и Коди Симпсон / Instagram / @codysimpson



Эротические фото Майли Сайрус / Instagram / @codysimpson

Что известно о личной жизни Майли Сайрус? Майли Сайрус стала самой обсуждаемой звездой в 2019 году. Все потому, что в начале года она показала фото с тайной свадьбы с актером Лиамом Хэмсвортом. Однако брак продлился всего 8 месяцев. По словам инсайдеров западных СМИ, пара не могла ужиться в одном доме, поэтому и решила официально развестись. Буквально на днях Лиам и Майли снова стали холостяками.



Однако это не все новости, которые привлекли внимание СМИ. После резонансного заявления о разрыве журналисты подловили Майли Сайрус на отдыхе с блогершей Кейтлин Картер, когда они обнимались и целовались. Лесбийские отношения тоже не продлились долго. Сейчас же Майли Сайрус начала встречаться с австралийским вокалистом Коди Симпсоном.