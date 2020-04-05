Майли Сайрус с бойфрендом привезли бесплатный обед врачам в Лос-Анджелесе: фото

Американская певица Майли Сайрус глубоко прониклась мировой проблемой с коронавирусом, поэтому после пожертвований с брендом M.A.C Cosmetics в 10 миллионов долларов решила помочь врачам еще и простым, но приятным жестом.

Звезда приехала в одну из больниц Лос-Анджелеса со своим возлюбленным Коди Симпсоном и привезла медицинским работниками 120 обедов из местного тако-ресторана – кухни мексиканской еды. Таким образом артистка и парень хотели поблагодарить медиков за их самоотверженный труд во время пандемии коронавируса.

К теме Майли Сайрус с известным косметическим брендом отдали 10 миллионов долларов на борьбу с пандемией

Тако для невероятных медицинских работников местной больницы! Это настоящие легенды нашего времени, посвящающие свою жизнь борьбе с пандемией. Очень благодарны им за это!

– написал на своей странице в инстаграмеКоди Симпсон.

На фотографии можно увидеть, как Майли и Коди одеты в будничную одежду, но в рамках безопасности надели еще медицинские маски и перчатки. Они держат тележку с многочисленными пакетами еды, на которых написано: "Спасибо за поддержку. Оставайтесь сильными!"

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Напомним, что на борьбу с коронавирусом свои средства пожертвовала не только Майли Сайрус. В число филантропов входят Кьяра Ферраньи, Джорджио Армани, Рианна, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Анджелина Джоли и другие.

По состоянию на 5 апреля США является рекордсменом по количеству подтвержденных больных коронавирусом – 311 тысяч человек. Из них – 8,4 тысячи умерли и 14,8 тысяч выздоровели. Общее количество больных коронавирусом в мире составляет 1 миллион 203 тысячи.