Майли Сайрус сменила имидж: как теперь выглядит поп-звезда

Американская поп-певица Майли Сайрус решила немного поэкспериментировать с внешностью. Она изменила цвет волос и стрижку, чем несколько смутила своих поклонников.

Результатами эксперимента 27-летняя Майли Сайрус поделилась в сети. Перед камерой она предстала с осветленными прямыми волосами. Кроме этого, поп-звезда блистала с модной стрижкой маллет.

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В инстаграм-сторис она призналась, что автором нового имиджа была стилист Салли Хершбергер, с которой певица сотрудничает уже несколько лет подряд. Именно на нее посыпалась критика от разочарованных поклонников Майли Сайрус, которые назвали образ артистки худшим за всю ее карьеру. Волну обвинений от хейтеров стилистка решила не терпеть и остро ответила людям в сети.

"Во-первых, если вы хоть что-то знаете о волосах, то Майли просто в таком положении, что они так выглядят. Майли их выпрямила, поэтому стрижка выглядит более строго, что мне очень нравится. Это так называемый современный маллет, который очень стильный, но это то, в чем вы, вероятно, не очень хорошо разбираетесь", – заявила Салли Хершбергер.

Но, пожалуй, самой Майли Сайрус по нраву изменение имиджа, ведь она отказалась комментировать заявления своих фанатов. Интересно, что до этого артистка отдавала предпочтение волнистым светлым волосам с другим оттенком у корней.

Майли Сайрус после и до смены имиджа / Instagram / @mileycyrus