Майли Сайрус засветила стильную кепку от украинского дизайнера: фото

Американская поп-певица Майли Сайрус присоединилась к голливудским поклонникам дизайнера Руслана Багинского. В кепке от украинского модельера артистка засветилась на улицах Нью-Йорка.

Личная жизнь Майли Сайрус стала едва ли не самой обсуждаемой темой в СМИ. Поэтому каждый ее выход попадает в объектив папарацци, а наряд сразу же повторяют тысячи сторонников во всем мире.

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Журналисты LifeStyle 24 не обошли вниманием одну из последних прогулок звезды с новым бойфрендом Коди Симпсоном. Все потому, что Майли Сайрус вышла на свидание в кепке от украинского бренда Ruslan Baginskiy. К аксессуару артистка подобрала casual-образ: она предстала перед камерами в джинсах, футболке и пиджаке. Однако именно кепка и солнцезащитные очки сделали обыденный образ трендовым.

Как известно, головные уборы от Руслана Багинского получили бешеную популярность в Голливуде. Его кепки и шляпы охотно надевают Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Кьяра Ферраньи, Изабель Гулар, Коко Роша, Мадонна, Ирина Шейк и другие. Майли Сайрус также является поклонницей украинского дизайнера. Артистка имеет несколько стильных кепок от бренда, которые примеряет на светские мероприятия и громкие концерты.