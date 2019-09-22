Майли Сайрус завершила роман со своей девушкой Кейтлин Картер, – СМИ

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Майли Сайрус разорвала роман с Кейтлин Картер
Майли Сайрус разорвала роман с Кейтлин Картер / Instagram / @justjared

Американская поп-певица Майли Сайрус завершила скандальный роман с блогером Кейтлин Картер. Девушки решили больше не строить отношения, однако остаться друзьями.

Как сообщают инсайдеры издание People, соответствующее решение знаменитости приняли дни. Майли Сайрус и Кейтлин Картер стали подругами после разрыва отношений со своими мужьями, потому расторжения романа не повлияет на их дружбу.

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Майли и Кейтлин расстались. Но они по-прежнему друзья. Они были друзьями и поддерживали друг друга, когда обе расстались со своими любимыми. Но сейчас они больше не находятся в романтических отношениях,
– отметил инсайдер.

В то же время девушки и дальше проводят время вместе и живут в имении певицы в Лос-Анджелесе. Представители Майли Сайрус пока не комментируют новостей о ее личной жизни, а инсайдеры из ее близкого окружения признаются, что поп-артистка не жалеет о своем романе с Кейтлин Картер.

"Они живут вместе и очень счастливы. Майли отлично справляется со всем. Она движется дальше и ни о чем не жалеет. Ей очень нравится проводить время вместе с Кейтлин", – добавил инсайдер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kaitlynn Carter (@kaitlynn)

Что известно о романе Майли Сайрус и Кейтлин Картер?Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт всего после 8 лет супружеской жизни подали на развод. Произошло это в августе 2019 года. Друзья звездной четы объяснили, что Майли и Лиам не могли ужиться в одном имении. В день соответствующего заявления в сети впервые появились совместные фото Майли Сайрус с блогера Кейтлин Картер. Знаменитые американки отдыхали на острове Комо, где целовались и обнимались.

Сразу после этого в СМИ заговорили о серьезных намерениях Майли Сайрус. По данным журналистов, она сразу же познакомила родителей со своей новой избранницей Кейтлин и вместе с ней начала посещать светские мероприятия, не скрывая своих чувств к девушке.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные разводы Звездные романы Майли Сайрус
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