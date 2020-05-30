После окончания шоу "Холостяк" отношения Максима Михайлюка и Даши Ульяновой не имеют продолжения. Причиной этого стал интим, который произошел у него с другой участницей. Теперь Макс публично обратился к своей избраннице с проекта.

На личной странице Максима Михайлюка в инстаграме появилась романтическая публикация, в которой он обратился к Даше.

Читайте также: Алина с "Холостяка-10" рассказала, как сложилась ее жизнь после проекта

Что Максим написал Даше?

Во время пост-шоу "Холостяка-10" стало известно, что у Максима были интимные отношения с одной из участниц. Однако своей избраннице Даше он рассказал об этом только через три недели после финала. Для девушки такой поступок холостяка отождествляется с изменой, поэтому она не смогла его простить.

Они оба не скрывают, что имеют чувства друг к другу, но пока их отношения без продолжения. Сможет ли Даша простить Макса – покажет время, а пока он обратился к ней в социальной сети.

Максим распространил нежную фотографию с финала и написал трогательные слова.

Даша, спасибо за моменты, которые мы разделили вместе. И пусть love story без счастливого конца, но незабываемая. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива,

– написал он в заметке.

Реакция Даши

Девушка отреагировала на такое сообщение и оставила свой комментарий. Она пожелала Максиму того же, что и он ей. Дополнила короткие слова значком в виде разбитого сердца. Несмотря на чувства, которые есть в Макса, ей трудно смириться с его признанием.