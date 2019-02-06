Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметров

Не всегда высокий рост и ноги от ушей могут обеспечить бешеный успех в модельном бизнесе. Индивидуальность и харизма – вот что ценят представители fashion-индустрии. Именно эти черты помогли простым невысоким девушкам стать знаменитыми топ-моделями, оказаться на мировых подиумах и сотрудничать с представителями люксовых брендов.

Существует предположение, что девушкам с ростом ниже 175 сантиметров нет места на мировых подиумах и Неделях моды. Первое, что спрашивают модельные скауты на собеседовании в электронном формате – рост и параметры.

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Однако требование насчет роста – не более, чем миф. В истории fashion-индустрии есть достаточно примеров, которые указывают на то, что можно быть невысокого роста, но обладать ярко выраженным стержнем, изюминкой и особой харизматичностью, и тогда все получится.

В этой статье мы хотим рассказать вам истории успеха обычных девушек, покоривших модельную индустрию и достигших статусов топ-моделей, несмотря на то, что их рост был далек от модельных стандартов.

Что такое супермодель и топ-модель? Супермодель, топ-модель – это высокооплачиваемая модель, которая достигла высочайшего профессионального уровня, сотрудничает с известными брендами и часто украшает обложки глянцевых журналов.

Топ-5 супермоделей мира с невысоким ростом

1 . Кейт Мосс (164 сантиметра)



Кейт Мосс (2018 рік) / Instagram / @katemossagency

Без сомнений, возглавлять список топ-моделей с низким ростом должна эта британская красотка. 45-летняя Кейт Мосс считается эталоном красоты 1990-х, однако ее харизма и умение работать перед камерой и сегодня завоевывают сердца ценителей стильных съемок и качественных кадров.

Именно в 1990-х ее популярность достигла наивысшего пика, она подписала много контрактов на длительное и высокооплачиваемое сотрудничество. Каким путем она шла, чтобы достичь такого успеха?

Когда Кейт было 14 лет, ее прямо в аэропорту Кеннеди заметила модельный скаут и владелица агества Storm Agency Сара Дукас. Тогда девушка вместе с родителями отправлялась на отдых. Поэтому женщина, которой 14-летняя красавица с томным взглядом сразу бросилась в глаза, порекомендовала ей попробовать себя на кастингах в своем агенстве. По возвращении домой это стало первым пунктом в списке, которым серьезно занялась девушка. В 1988 году официально началась карьера теперь знаменитой Кейт Мосс.



Кейт Мосс и Майкл Бергин (1994 год) / Getty Images

После того, как девушку приняли на первые показы и съемки, ей пришлось нелегко. На подиумах блистали такие звезды, как Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер и многие другие модели, рост которых превышал 175 сантиметров. Однако, поскольку девушка пришла в мир моды в волну андрогенности, а бренд Calvin Klein как раз популяризировал одежду в стиле "унисекс", худощавая и "плоская" Кейт стала идеальным лицом известного бренда. Это стало первым ее серьезным контрактом.

Что такое андрогинность? Андрогинность – это одновременное присутствие стереотипных признаков мужчины и женщины в одном человеке.

Именно благодаря сотрудничеству с Calvin Klein в 1993 году она получила статус топ-модели. Также она стала лицом нового аромата духов Obsession от того же самого бренда, которые были выпущены еще за 20 лет до ее прихода в модельный бизнес.



Кейт Мосс (1995 год) / Getty Images

В середине 1990-х годов гонорар Кейт Мосс вырос до 10 тысяч долларов за день, а в 2000-х годах она стала одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Свой первый миллион она получила в двадцать лет, а позже появилась статистика журнала Forbes, где было указано, что сумма, которую заработала Кейт Мосс, составляла 14,8 миллиона долларов.

2. Летиция Каста (169 сантиметров)



Летиция Каста (2018 год) / Getty Images

Французская красавица начала свою карьеру в 15 лет, и первые шаги к становлению немного напоминают историю Кейт Мосс. Во время отдыха с родителями Летицию Касту заметил фотограф Фредерик Круссо. После знакомства с ним девушка приняла участие в местном конкурсе, в котором стала победительницей. Она завоевала титул "Мисс Лумио". Французская красавица с роскошными русыми волосами и пухлыми губами просто не могла не очаровать фотографов. Поэтому позже Летиции предложили принять участие в рекламной фотосессии, после которой ее заметил директор модельного агенства. Так и началась ее карьера.



Летиция Каста (2000 год) / Getty Images

В 1993 году она дебютировала в рекламной кампании для бренда Guess. В возрасте 18 лет она стала "ангелом" популярного шоу Victoria's Secret, в 1998 заключила соглашение с L'Oreal Paris. К 2000 году Летиция сотрудничала с такими брендами, как Tommy Hilfiger, Miu Miu, Pepe Leans и другие. Ее лицо было на обложках Vogue, Cosmopolitan, Sports illustrated, Harper's Bazaar и Elle.

3. Девон Аоки (168 сантиметров)



Девон Аоки (2016 год) / Getty Images

Судьбу девушки, в которой течет японская, немецкая и британская кровь, решил один ее необдуманный поступок. В 13 лет Девон тайком пробралась на концерт панк-рок группы Rancid, который проходил в одном из лондонских клубов. Именно там юную девушку заметила представительница одного из крупнейших модельных агентств в Лондоне и пригласила на кастинг. В начале сотрудничества Девон Аоки приглянулась самой Кейт Мосс, которая на то время уже была довольно знаменитой. Модель взяла девушку под свою опеку и научила ее всему, что умела сама. К слову, теперь Девон называет Кейт "крестной мамой".

В 14 лет она заключила сделку со Storm model manegment, с которым сотрудничала Кейт Мосс. После контракта Девон путешествовала по миру с такими моделями, как Наоми Кэмпбелл и Ева Герцигова, хотя девушка была им максимум по плечо.

В 1997 году Аоки дебютировала на подиуме, демонстрируя одежду Bella Fraud, а в 1998 году она впервые украсила обложку немецкого глянца Dutch.



Девон Аоки (2001 год) / Getty Images

Спустя несколько лет девушка заключила выгодную сделку с брендом Versace, заменив на посту Наоми Кэмпбелл. К концу 1990-х ее можно было увидеть на подиумах таких известных брендов, как Versace, Fendi, Moschino, Celine и Jean Paul Gaultier. Также Девон Аоки сотрудничала с Lancome, Chanel, Hugo Boss, Yves Saint Laurent и другими известными марками.

4. Лорен Гаттон (169 сантиметров)



Лорен Гаттон (1974 год) / Getty Images

Эта отважная девушка бросила университет незадолго после вступления, переехав жить из небольшого городка в шумный мегаполис. Мэри Лоренс Гаттон мечтала стать моделью не для того, чтобы получить мировое признание, а для того, чтобы путешествовать по миру. Поэтому первым городом, который она решила покорить, сразу стал большой Нью-Йорк.

Первая работа, которую нашла молодая Лорен, была в клубе Playboy. Она проработала там довольно долго, однако через некоторое время она приглянулась скауту Ford modeling. Он предложил ей сотрудничество с агенством, на что девушка не раздумывая согласилась. У Мэри был один серьезный комплекс по поводу своей внешности – промежуток между передними зубами. Сначала она очень стеснялась "дефекта" и всячески пыталась его скрыть, однако позже она поняла, что это ее изюминка, и даже на просьбу избавиться от диастемы она отказывалась от этого и широко улыбалась перед камерами. Это был 1966 год.



Лорен Гаттон (1974 год) / Getty Images

После того, как девушка приняла себя, ей сразу же предложили сняться для популярного глянца Vogue. Позже Лорен появлялась на обложке журналов больше сорока раз! Однако самым выгодным сотрудничеством оказался контракт в 1970-х с косметическим брендом Revlon, который помог ей достичь статуса супермодели.

До сих пор 75-летняя Лорен Гаттон выходит на подиумы вместе с младшим поколением, уверенно позируя перед камерами.



Джиджи Хадид и Лорен Гаттон на Bottega Veneta – Runway RTW – Spring 2017 – Milan Fashion Week / Getty Images

5. Лоннеке Энгель (167 сантиметров)

Девушка начала свою карьеру в раннем возрасте, как и все другие успешные модели. В 13 лет она уже сотрудничала с фэшн-фотографом Брюсом Вебером, для которого стала любимицей.

После многих лет плодотворной работы мужчина решил показать сокровище миру и познакомил Лоннеке с Ральфом Лореном. Дизайнер оценил харизматичность девушки и сумел увидеть в ней перспективную модель. Отличное видение Лорена привело к его 13-летнему сотрудничеству с Лоннеке Энгель.

К слову, Лоннеке Энгель неоднократно появлялась на подиуме с Кейт Мосс.



Кейт Мосс и Лоннеке Энгель (1990-е годы) / Instagram / @greg_skates

Тем временем девушка неоднократно снималась для обложек Elle, L'Officel, Avon и многих других. После расторжения контракта с Ральфом Лореном она сотрудничала с Guess, Cacharel, Clarins, Esprit, Bebe, Bottega Veneta, Elizabeth Arden, Avon и с маркой автомобилей BMW.



Лоннеке Энгель (1998 год) / Getty Images