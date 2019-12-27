24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск: в шоу победила Мальвина

77 Читати новину українською
Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск

27 декабря состоялся финальный 18 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Лучшей в этом сезоне стала Мальвина. Именно она подпишет контракт с модельным агентством KModels.

В начале финальной недели 3 сезона "Топ-модель по-украински" были три финалстки: Катя, Мальвина и Наталья. Первой суперфиналисткой стала Наталья, она завоевала себе место сразу после первого испытания.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск: грандиозный финал

После второго испытания эксперты пришли к решению, что следующей суперфиналисткой будет Мальвина.

На финале Топ-модель по-украински в проект вернулись все 17 участниц. Они устроили зрелищное дефиле. А в завершение на сцене появилась Алла и две финалистки: Мальвина и Наталья. Обе достойны. Обе проделали колоссальную работу. Но победительница лишь одна. И это – Мальвина.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон: участники шоу и их фото

Что известно про Мальвину Чуклю

Девушка родилась в небольшом селе на Буковине. И это не помешало ей развить хороший вкус. На Топ-модель по-украински она пришла, чтобы доказать, что даже девушка из села может иметь стильный вид и хороший вкус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#мотивашка ️ . Возможно ли всё успевать? Возможно ли строить карьеру имея семью? Возможно ли стать успешной если тебе уже за 20? Пожалуй, я вам не дам определённого ответа‍♀️ Могу сказать, что в жизни редко бывает легко) Зачастую, успех требует от нас больших усилий и даже жертв. . Я не тот человек, который будет говорить о достижении высот, об успешном успехе. Неет. Мне далеко! Но я посягнула на ту сферу деятельности, куда, как думают многие, дорога мне была закрыта. . Кто знает что будет дальше? Возможно успех, возможно провал! Возможно всё было зря, а может откроется даже что-то новое. Одно могу сказать - я буду работать! Насколько я буду востребована; насколько мне хватит сил и я смогу всё совмещать; насколько хватит нервов, времени; насколько позволят обстоятельства. Возможно это будут года, а возможно месяцы. Никто ж не знает, что будет дальше... . Совмещать тяжело. Для многих странно, что в телике я - модель, а по факту осталась в селе. Но я пытаюсь успеть! Пытаюсь быть частым гостем столицы, чтоб работать; быть мамой, нежной и любящей; хорошей женой, что не обделяет вниманием мужа и готовит ему любимые блюда; быть дочерью, что помогает; быть хозяйкой и поддерживать дом в чистоте; быть активной для вас, ведь вас становится больше️; оставаться стильной и следить за собой; про роль подруги вообще почти забыла(. Получается так себе, если откровенно)) . Гораздо легче подниматься вверх к успеху когда у тебя нету столь ответственных ролей в жизни. У тебя всё впереди и ты можешь сфокусировать внимание на одном. Это факт! Тебя никто не будет спрашивать: «куда попёрлась?» и не скажут ехидно, заранее ожидая провал: «посмотрим как ты будешь дальше!». Но, делая такие смелые шаги сквозь собственный страх и чужое осуждение, знай, что то, что у тебя уже есть - это не бремя, это твои крылья, которые не дадут упасть! . Я буду работать. Я буду пытаться успеть совмещать! Но в случае если что-то пойдет не так, если я не буду справляться, есть место где меня примут любой. Семья️ . Когда хочется всё бросить и будто нету уже сил, знай, что это нормально и так бывает у всех! Легко бывает редко. Но судьба тебе поможет и решение всегда где-то близко. Просто не сдавайся!

Публикация от ДОВГОНОГА КОРОТКОВОЛОСА МАМЦЯ (@malvina.chuklia)

Дома Мальвина оставила маленького сына и мужа. Поэтому это стало для нее еще одним испытанием. Первые недели она очень скучала за сыном, даже думала покинуть шоу. Только разговор с Аллой, которая тоже мама, убедил девушку остаться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера вечером смотрели с мужем 10 выпуск #тмпу3 . Оох ему было интересно))) Вот и назрел пост про то, #чтосказалмужчуклик . Но я решила начать сначала. С тех самых пор, как в нашей семье появился ОН - проект. . Представим, что это фото оооочень старое и ему не год с копейками. На ней среднестатистическая семья. Живут обычной жизнью, ничего особенного, только вот отношения у них были не самые обычные и жена была со своими странностями В осенний период каждую пятницу они, захватив вкусняшки, заседали перед теликом и наблюдали за невероятными ребятами. Вместе они смотрели ещё со времён Маремухи и Алины, и на каждом финале слушали душещипательные речи финалистов, которые затрагивали до глубины. И всё бы ничего, если бы в прошлом году @katya_polchenko не сказала что-то вроде: «...если думаешь идти, или не идти на проект, то ответ - идти!». У жены тогда загорелась лампочка и она подумала, что это судьба (но это уже другая история, не о ней сейчас). В декабре она подала анкету на кастинг, а в феврале её уже ждали на интервью. Муж конечно офигевал от невероятности происходящего, но отпустил её на день, покорять столицу. Думаю он, как и она в принципе, не верили, что с этого что-то получится, но не хотели жалеть потом о неиспользованном шансе. «Ну поедет на денёк, попробует себя, да и вернётся домой! А мы с сыном будем верно ждать.» - подумал глава семейства. . Так и произошло. Ведь итог предкастинга претенденты узнают спустя какое-то время. . Жизнь продолжалась в том же ритме до тех пор, пока не издался тот самый судьбоносный звонок, который обрушил всё ?Ведь больше, той среднестатистической семьей с фото, они больше не будут... . Понравилось? Если ждёте продолжения, не забывайте про ️ жду ваших коментов)) . #топмодельпоукраїнськи #тмпу

Публикация от ДОВГОНОГА КОРОТКОВОЛОСА МАМЦЯ (@malvina.chuklia)

Несмотря на то, что эксперты видели в Мальвине большой потенциал и хвалили чуть ли не на каждом испытании, ей таки пришлось покинуть проект. У нее умер отец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важливо! Зараз, ПЛІЗ, без співчуття, сліз і суму!! Просто пост, про найприємніші спогади пов‘язані з моїм героєм, адже сьогодні йому б мало виповнитись 61! І ця дата не може пройти без згадки про тата) . Коли я була маленька я купалась тільки з ним, бо він не пропускав піну в очі) . Ми разом спали! . Завжди вуконував обіцяне! . Я казала що тато мій брат, а ще я вийду за нього заміж коли виросту))) . Він придумав традицію іменинників в нашій сім‘ї, суть якої в тому, що тиждень до і тиждень після дня народження на іменинника ніхто не може кричати, сварити і заставляти до роботи. Такий собі період недоторканості) . Запрошував на моє весілля всіх хто проходив попри наш двір і з ним здоровався))) . Завжди вчив нас з сестрами бути справжніми одне для одної!!! . До того як сестри вийшли заміж, казав, що чоловічої статі вдома тільки він і пес)))) . Завжди вітав з усіма святами всіх перший!! . Завжди дарував мамі і нам з сестрами подарунки і квіти на 8 березня. Взагалі свята для нього була окрема улюблена тема. . Готував найсмачніший у світі шашлик. В нього виходило найкраще домашнє вино! . А ще в нього був крутий талант підтримувати будь-яку розмову, знав смішні вірші і зараз в мене до кожної розмови в голові крутяться всі можливі історії, які б він зараз розповів) . Взагалі в мене купа приємних спогадів про нього і як про тата, і як про чоловіка, як про людину, про діда! Це все буде жити зі мною вічно!!! І напевно це вже буде моя традиція про нього писати) . Напишіть будь-ласка хоча б одну найяскравішу згадку пов‘язану з вашими татками)) Чекаю️

Публикация от ДОВГОНОГА КОРОТКОВОЛОСА МАМЦЯ (@malvina.chuklia)

Ни эксперты, ни сама Мальвина не знали, найдет ли она в себе силы, чтобы вернуться на Топ-модель по-украински. Через несколько недель она таки вернулась. И как видим, это было не зря.

Кроме почетного титула Мальвина выиграла 100 тысяч гривен, контракт с модельным агентством Kmodels, а также интервью и обложку для журнала Pink.

Читайте также: Топ-модель по-украински 3 сезон 17 выпуск: эксперты выбрали финалисток

Топ-модель по-украински
Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.

Что будет с гривной в ближайшее время: в правительстве дали прогноз
27 декабря
1621
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 декабря 18:05 Как украсить елку: тренды 2020 года
Анна Запотоцька 3639
27 декабря 16:46 Где встретить Новый год во Львове: подборка интересных ресторанов
Квітослава Туз 35
27 декабря 16:30 Горнолыжные курорты Карпат: куда можно отправиться на отдых
Анастасія Ковач-Петрушенко 17140
27 декабря 12:03 Где в Киеве встретить Новый год: подборка самых интересных мероприятий
Уляна Журба 2015
26 декабря 14:59 Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
Квітослава Туз 6193
Новости
Больше новостей
Залиште відгук