Топ-модель по-украински 3 сезон 18 выпуск: в шоу победила Мальвина

27 декабря состоялся финальный 18 выпуск нового 3 сезона шоу "Топ-модель по-украински". Лучшей в этом сезоне стала Мальвина. Именно она подпишет контракт с модельным агентством KModels.

В начале финальной недели 3 сезона "Топ-модель по-украински" были три финалстки: Катя, Мальвина и Наталья. Первой суперфиналисткой стала Наталья, она завоевала себе место сразу после первого испытания.

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После второго испытания эксперты пришли к решению, что следующей суперфиналисткой будет Мальвина.

На финале Топ-модель по-украински в проект вернулись все 17 участниц. Они устроили зрелищное дефиле. А в завершение на сцене появилась Алла и две финалистки: Мальвина и Наталья. Обе достойны. Обе проделали колоссальную работу. Но победительница лишь одна. И это – Мальвина.

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Что известно про Мальвину Чуклю

Девушка родилась в небольшом селе на Буковине. И это не помешало ей развить хороший вкус. На Топ-модель по-украински она пришла, чтобы доказать, что даже девушка из села может иметь стильный вид и хороший вкус.

Дома Мальвина оставила маленького сына и мужа. Поэтому это стало для нее еще одним испытанием. Первые недели она очень скучала за сыном, даже думала покинуть шоу. Только разговор с Аллой, которая тоже мама, убедил девушку остаться.

Несмотря на то, что эксперты видели в Мальвине большой потенциал и хвалили чуть ли не на каждом испытании, ей таки пришлось покинуть проект. У нее умер отец.

Ни эксперты, ни сама Мальвина не знали, найдет ли она в себе силы, чтобы вернуться на Топ-модель по-украински. Через несколько недель она таки вернулась. И как видим, это было не зря.

Кроме почетного титула Мальвина выиграла 100 тысяч гривен, контракт с модельным агентством Kmodels, а также интервью и обложку для журнала Pink.

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Топ-модель по-украински

Это модельное реалити-шоу, которое дает возможность покорить мир высокой моды молодым людям, независимо от гендерной принадлежности. Здесь на равных за звание топ-модели борются парни и девушки из разных уголков Украины. Никаких команд – каждый сам за себя. Эксперты организуют для участников различные испытания, чтобы подготовить выпускников Модельной школы к работе в мире высокой моды.