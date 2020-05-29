Мама у детей только одна, – Владимир Остапчук отреагировал на заявление бывшей жены

28 мая бывшая жена Владимира Остапчука приняла участие в программе "Утро с Украиной". Там Елена Войченко призналась, что ведущий говорит 6-летней дочери о появлении новой мамы в ее жизни. На это мгновенно отреагировал Владимир Остапчук.

Журналистам LifeStyle 24 он объяснил, что эта информация не является правдивой. По словам Владимира Остапчука, психологическое здоровье детей после развода является приоритетом. Поэтому ведущий утверждает, что никогда бы не говорил с маленькой Эмилией об этом, а слова Елены Войченко – манипуляция.

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Слова Елены о том, что я якобы говорю Эмилии "что новая мама будет лучше", – это клевета, полная ложь, выдумка и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимо! Это выходит за всякие рамки!

– заявил он.

Владимир Остапчук добавил, что не знает, для чего его бывшая жена распространяет ложную информацию. Однако отметил, что у его двух детей мама только одна и так будет всегда.

"Я это могу назвать одним словом – клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них лучшая! И точка", – подчеркнул Владимир Остапчук.

Что известно о заявлении Елены Войченко

Как известно, развод Владимира Остапчука и Елены Войченко стал едва ли не самым громким в 2019 году. До сих пор бывшая пара активно обсуждает в прессе личную жизнь и дает острые комментарии, которые разлетаются во всех отечественных изданиях.

Так, 28 мая Елена Войченко призналась, что таки пройдет психологическую экспертизу. Официально это требование поставил Владимир Остапчук, поэтому проигнорировать ее женщина не может. В то же время Елена не скрывала, что шоумен в общении с 6-летней Эмилией рассказывал девочке, что вскоре у нее будет новая мама. Это оскорбило бывшую жену Владимира Остапчука.

"Достаточно давно он говорит, что у Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы", – отметила Елена Войченко.

Сейчас Владимир Остапчук строит отношения с юристом Кристиной Горняк. 23 мая он рассекретил свою новую избранницу, взяв с ней участие в программе "Светская жизнь". Шоумен уже познакомил девушку с родителями, а вот представлять ее двум детям Владимир Остапчук не спешит.