Мама Бейонсе откровенно рассказала, как относится к Меган Маркл

После королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл весь мир очарован этой идеальной парой. Как оказалось, к числу поклонников герцогов Сассекских относится и мама поп-дивы Бейонсе – дизайнер Тина Ноулз.

Знаменитая модельер стала приглашенной гостьей на открытии выставки темнокожих художников 1960 – 1980 лет Soul Of A Nation. Светское мероприятие прошло на днях в Лос-Анджелесе и объединило в одном зале немало знаменитых людей.

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По информации Us Weekly, Тина Ноулз раз отдала дань уважения королевской семье Великобритании и еще раз вспомнила о беременной Меган Маркл. Как и во время церемонии вручения наград Brit Awards-2019, мама Бейонсе выступила с речью, в которой не скрывала своего восхищения герцогиней Сассекской.

Я считаю, что она красивая, умная, независимая молодая женщина. Поразительно, что Меган получила такую ​​возможность и что она является прекрасным примером для наших людей. Это действительно здорово!

– поделилась Тина Ноулз.

Большими поклонниками Меган Маркл являются и американские супруги Бойонсе и Jay-Z. В феврале 2019 года пара своеобразно выразил благодарность беременной герцогини за престижную награду Brit Awards-2019, которая является британской версии Грэмми. Тогда Бейонсе и Jay-Z не смогли приехать в Лондон, чтобы получить статуэтку в номинации "Лучшая иностранная группа". Супруги записали короткое видео, на котором стоял на фоне оригинальной интерпретации картины: вместо "Моны Лизы" был портрет Меган Маркл в короне с драгоценностями.