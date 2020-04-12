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Мама Дана Балана неожиданно выступила на шоу "Голос страны-10": видео

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Мама Дана Балана пришла на " Голос страны -10" / Instagram / @goloskrainy_official

Юбилейный сезон "Голоса страны-10" действительно удивляет зрителей вокального проекта. Кроме талантливых вокалистов, на шоу можно увидеть и неожиданных звездных гостей. В частности, в 13 выпуске украинцы познакомились с мамой Дана Балана.

Как известно, 12 апреля на "Голосе страны-10" состоялись последние вокальные нокауты. За возможность выступать в прямых эфирах поборолись непревзойденные участники команды Тины Кароль. Однако не только по-настоящему сильные выступления запомнятся зрителям. В последние минуты 13 выпуска ведущие объявили таинственную гостью, которая вышла в белом платье.

Интересно: Голос страны 10 сезон 13 выпуск: кто из команды Тины Кароль прошел нокауты

Оказалось, что на шоу пришла мама Дана – молдавская телеведущая Людмила Балан. На "Голосе" она исполнила песню на родном языке и подготовила еще один особый сюрприз. Впервые мама Дана Балана познакомилась с Тиной Кароль, за которой ухаживает ее сын. Женщина засыпала украинку комплиментами и, на всякий случай, продемонстрировала знание свадебных традиций. Людмила Балан исполнила песню "Горела сосна, палала", которую поют во время снятия фаты у невесты. Этим гостья изрядно смутила звездную тренера.

Интересно, что и для Дана Балана появление мамы на сцене было неожиданностью. Во время выпуска харизматичный артист расчувствовался от слов поддержки и трогательно поддержал ее во время выступления.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление мамы Дана Балана

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Дан Балан Тина Кароль LifeStyle
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