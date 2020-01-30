Мама Леди Гаги впервые прокомментировала психические расстройства дочери

Популярная американская певица Леди Гага в подростковом возрасте страдала от депрессии. Ее мать Синтия Джерманотта впервые рассказала, как боролась с психическими проблемами дочери.

33-летняя звезда в школьном возрасте страдала от унижений в школе. Все потому, что она выделялась среди сверстников другим стилем в одежде и увлечением музыкой. Некоторые дети были негативно настроены по отношению к будущей знаменитости и поэтому она чувствовала себя изолированной от общества. Об этом рассказала мама Леди Гаги изданию People.

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По словам Синтии Джерманотты, эмоциональное состояние ее дочери значительно ухудшалось из-за постоянных издевательств, а сама она не хотела ни с кем делиться своими проблемами. Также Синтия добавила, что не подозревала, насколько сильна депрессия Леди Гаги, ведь не была так осведомлена о ее психическом здоровье, как сегодня.

Она чувствовала себя изолированной от любых событий, была униженной. И постоянно ставила себе вопрос о своих собственных возможностях, бесконечно сомневалась в себе. Так началась ее депрессия. Мы как родители старались изо всех сил помочь ей, но не знали всего,

– призналась мать.

Напомним, в начале этого года в интервью Опре Уинфри Леди Гага призналась, что в 19 лет подверглась серии изнасилований, после чего несколько лет страдала посттравматическим расстройством.