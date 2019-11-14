MamaRika спела о юношеской влюбленности: видео на песню "Дурненька"

Украинская поп-певица презентовала новый украиноязычный трек. В нем звезда рассказала о чувствах до потери головы, но "не в тех" мужчин. Песней "Дурненька" MamaRika предостерегает всех девушек и советует в первую очередь любить себя.

Украинская певица MamaRika представила новую песню "Дурненька" сегодня, 14 ноября. Лирик-видео уже есть на ее ютуб-канале.

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В заметке в инстаграме MamaRika рассказала, что тоже влюблялась "не в тех" мужчин.

Девчули, каждой из нас кто-нибудь разбивал сердце! Возможно ненароком, возможно, намеренно. Я тоже когда-то влюблялась не в тех парней! Видела, как они флиртуют с другими девушками, мне было очень больно, но я ничего не могла с этим сделать, потому что была маленькая и глупая. Именно поэтому сейчас Мама хочет дать вам дельный совет: любите себя, слушайте свое сердце, но не давайте никому себя обижать!

Эта песня-предостережение для всех вас!

– призналась певица.

Песня "Дурненька" – о стандартной ситуации, когда девушка влюбляется в парня, а он разбивает ей сердце. Она понимает, что происходит что-то не то, но продолжает его любить из-за нехватки опыта.

MamaRika – Дурненька: слушать песню онлайн