Мамочка Ева Лонгория поздравила сына с полугодием: трогательное фото
Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", 19 декабря отпраздновала полгода после рождения первенца – сына Сантьяго.
Новое совместное фото Сантьяго актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: В атласном костюме и босоножках с мехом: Ева Лонгория похвасталась пышными формами на саммите
На снимке Ева и малыш улыбаются друг другу. В подписи звездная мама поздравила сына с полугодием.
Мой сладкий ангел, тебе сегодня 6 месяцев, а такое ощущение, что ты только вчера родился! Хотя я не могу вспомнить свою жизнь без тебя. Твой смех растопил мое сердце так сильно, что ты об этом наверняка никогда не узнаешь. Я люблю тебя, мой красавец,
– отметила она.
Ева Лонгория с сыном / Instagram @evalongoria
Напомним, Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса от мужа Хосе Антонио Бастона.
Сантьяго / Instagram @evalongoria
Ева Лонгория с сыном / Instagram @evalongoria