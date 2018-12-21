Мамочка Ева Лонгория поздравила сына с полугодием: трогательное фото

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Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном / Instagram @evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", 19 декабря отпраздновала полгода после рождения первенца – сына Сантьяго.

Новое совместное фото Сантьяго актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Ева и малыш улыбаются друг другу. В подписи звездная мама поздравила сына с полугодием.

Мой сладкий ангел, тебе сегодня 6 месяцев, а такое ощущение, что ты только вчера родился! Хотя я не могу вспомнить свою жизнь без тебя. Твой смех растопил мое сердце так сильно, что ты об этом наверняка никогда не узнаешь. Я люблю тебя, мой красавец,
– отметила она.


Ева Лонгория с сыном / Instagram @evalongoria

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса от мужа Хосе Антонио Бастона.


Сантьяго / Instagram @evalongoria


Ева Лонгория с сыном / Instagram @evalongoria
 

Теги: LifeStyle Звездные мамы Дети и несовершеннолетние Ева Лонгория
Источник: 24 канал
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