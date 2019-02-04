Маникюр на День Валентина: интересные и оригинальные дизайны

С приближением долгожданного Дня Святого Валентина, каждая девушка мечтает иметь непревзойденный вид. Чтобы романтическое свидание было на высшем уровне, наряду с очаровательным платьем, макияжем и прической, не забудьте про маникюр.

LifeStyle 24 собрал для вас лучшие дизайны маникюра 2019 года на День Святого Валентина, чтобы ваши ноготки прекрасно выглядели.

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Чтобы маникюр выглядел эффектно, выберите интересный вариант, который не использовали раньше. В решении этого вопроса вам помогут разнообразные оттенки лаков, с которыми можно смело экспериментировать и сочетать их в разных вариациях.

Маникюр ко Дню влюбленных

Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019

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Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных

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Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019

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Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных



Маникюр на Валентина 2019



Маникюр ко Дню влюбленных

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Маникюр на Валентина 2019