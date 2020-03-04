Маникюр на 8 марта: какой декор выбрать для особенного праздника

Что касается празднования 8 марта, то существует много мнений. Однако с уверенностью можно сказать, что первые дни весны стимулируют женщину к изменениям. И внешность и маникюр – первое, на что украинские красавицы обращают пристальное внимание. Поэтому журналисты LifeStyle 24 подобрали идеи декора для ногтей и пообщались с мастером из Львова, которая открыла немало секретов весеннего маникюра.

Многие женщины решаются на эксперименты с внешностью именно весной. Однако не всегда они приносят успех, иногда стремление к переменам, без помощи экспертов, приводит к курьезам. Это же касается и маникюра, о чем журналистам LifeStyle 24 охотно рассказала Юлия Хитрая – нейл-мастер из Львова.

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Девушка уверена: все женщины, которые приходят к ней на маникюр, потребует перед 8 марта не только идеальных ногтей, но и душевных бесед, которые приравниваются к своеобразной терапии. Именно поэтому записаться на бьюти-процедуру накануне праздника бывает крайне сложно.

"Делать маникюр дома – возможно, но не каждая женщина сможет нанести лак настолько аккуратно, или подобрать желаемый цвет без помощи мастера. Кроме этого, не все имеют необходимые материалы, если, конечно, не занимаются этим профессионально. Думаю, что каждая посетительница салона красоты просто хочет забыть о своих ежедневных заботах и ​​пообщаться с другими людьми, делая красивый маникюр. Поэтому поход к мастеру – это своеобразная терапия, поэтому нейл-профессионала красавицы, как правило, подбирают тщательно", – объясняет Юлия Хитрая.

Накануне Международного дня женщин журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, какой маникюр лучше выбрать в первые дни весны. Советы Юлии Хитрой помогут модницам подобрать особый декор и избежать фэшн-конфузов из-за неактуальных узоров.

8 марта в Украине: идеи праздничного маникюра

Тренды маникюра 2020

Не всем известно, что тренды в маникюре, как и в одежде, меняются каждый сезон. Поэтому правильно подобранный цвет и декор смогут помочь украинкам подчеркнуть свои знания модных тенденций и всегда выглядеть актуально.

Конечно, на выбор цвета влияет модная палитра Pantone. Эксперты ежегодно составляют прогнозы на сезон, что непосредственно сказывается на фешн- и бьюти-индустрии. Поэтому Юлия Хитрая советует также ознакомиться с модными тенденциями и экспериментировать с маникюром.

Трендовые цвета Pantone влияют на выбор маникюра. Большим спросом будет обладать бирюзовый цвет, как морская лазурь. Розовый, который ближе к малиновому, тоже будет на волне популярности среди модниц. Ну, и конечно, красный, коричневый, кирпичный и серый,

– поделилась Юлия Хитрая.



Модная палитра цветов для стильных ногтей этом году от Pantone / Pinterest

По словам мастера, чаще всего перед праздниками женщины выбирают нюдовые оттенки, или красный или французский маникюр. Вероятно, модницы не намерены менять предпочтения и доверяют всегда популярной классике. Да и привычный цвет можно сделать особенным, добавив стильный декор. Так, Юлия Хитрая советует обратить внимание на минималистичные ленты или блестки, которые сделают любимый маникюр праздничным.

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"Чаще всего девушки выберают нюдовые цвета. Это может быть молочный, который является трендом этого сезона, или же под френч. Очень часто заказывают французский маникюр. Также актуальным является красный – это такая классика, которая всегда будет выглядеть элегантно. Или же нюд, но с дополнительным декором – лентами, блестками на одном или двух ногтях. Они будут выглядеть минималистично, но одновременно будут дополнять тот маникюр, добавляя какую-то изюминку виду ногтей", – рассказала Юлия Хитрая.



Стильный маникюр на 8 марта / Instagram / @nails_yulia_khytra

Особенно стильно на 8 марта будут выглядеть геометрические узоры. Они не добавят брутальности образу, однако будут делать акцент на ногтях красавицы. Кроме этого, Юлия Хитрая призналась, что анималистический принт не только захватил все легендарные бренды, но и приобрел популярность в маникюре. В частности, леопардовый орнамент, сделанный на нескольких ногтях, может стать отличным решением для смелых модниц, которые не боятся привлекать внимание социума.

Особое внимание следует уделить стемпингу – технологии нанесения геометрического узора, который уже успел покорить весь мир. Такой декор выглядит современно, а благодаря обычным линиям мастера могут изобразить на ногтях даже цветы, но не контурные.

Также на 8 марта Юлия Хитрая предлагает сделать минималистичный маникюр, который подойдет тем модницам, которые стремятся всегда выглядеть нежно. Прозрачную базу, по словам мастера, можно сделать не скучной, добавив эффектный декор.

Интересно будет выглядеть ноготь с прозрачной базой, который украшен точками, или полосками, фольгой. Такой минимализм, но он очень интересно выглядит в маникюре,

– рассказала о маникюрных трендах мастер.



Маникюр на 8 марта: идеи в фото ​/ Instagram / @nails_yulia_khytra

Особенно элегантно выглядеть матовый маникюр, который уже тоже считается своеобразной классикой. Выбрав бежевый или молочный цвета, ногти всегда будут выглядеть ухоженно и особенно нежно.

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Праздничным декором можно считать фольгу и разводы. Именно благодаря им, как утверждает Юлия Хитрая, обычный маникюр будет выглядеть более эффектно.

Актуальным является декор с фольгой. Кроме этого, так называемые мраморные разводы. Но они не совсем такие, как выглядят на граните, а мастера используют два-три цвета для создания стильного декора. Их можно украсить специальной лентой,

– посоветовала она.

Антитренды маникюра 2020

А вот большой ошибкой красавиц, по мнению нейл-мастера, является выбор цветочных рисунков. Лучше на 8 марта получать много живых цветов и забыть об уже устаревших акварельных орнаментах на ногтях. Особенно, если их делают вручную с помощью красок. В то же время цветочный декор, сделанный благодаря специальным наклейкам, будет выглядеть современно и нежно.



Цветочные орнаменты к 8 марта / Instagram / @nails_yulia_khytra

Цветочный декор сейчас не столь актуален. Разве что принимать во внимание какие-то хорошие наклейки с акварельными узорами для декора. Но сейчас такие орнаменты, которые когда-то были популярны, выглядят несколько устарело. К примеру, вензеля или рисованные цветы – об этом уже давно стоит забыть,

– объяснила Юлия Хитрая.

Что до вензелей, то есть закрученных линий, то они настолько нравятся красавицам, что те продолжают наносить их на ногти. Однако такой декор, по словам Юли Хитрой, выглядит не стильно и несколько удешевляет образ. Поэтому в преддверии 8 марта стоит забыть о вензелях или других рисованных орнаментах.

"Узоры с вензелями – это главный антитренд сезона, которій не стоит наносить на ногти. Лунки, которые делают возле кутикул, также уже потеряли актуальность и выглядят устарело. Не в тренде рисованные Микки Маусы, или же, как когда-то делали – тюльпаны или подснежники. Поэтому перед 8 марта этого категорически не надо делать. Стоит отказаться и от выпуклых цветов", – отметила Юлия Хитрая.



Вензеля – главный антитренд в маникюре / Дизайн ногтей

И если вы не празднуете 8 Марта и считаете его пережитком Советского Союза, в начале весны решитесь на бьюти-эксперимент. Не обязательно радикально меняться, однако в маникюре попробуйте что-то необычное для себя. Это, всем женщинам-читательницами LifeStyle 24, посоветовала Юлия Хитрая.

"Выходите из зоны комфорта и экспериментируйте. Например, если девушка имеет короткие ногти, то стоит попробовать наращивание. Или же кардинально изменить форму ногтя: квадратную или миндальную на замену привычной овальной. Сейчас в тренде кольца, которые цепляются на кончик ногтя. При этом в пластине просверливается дырочка, за которую и цепляются колечки. Поэтому, если девушке желает какой-то неординарности или существенного эксперимента на 8 марта – тогда стоит попробовать", – добавила мастер.