Манипуляция с картами: Netflix обвинили в переписывании истории в ленте о Демьянюке

Компания Netflix добавит в документальном сериале собственного производства "Дьявол по соседству" пояснительные надписи об оккупации нацистским режимом Польши во Второй мировой войне. Об этом компания сообщила в четверг в Twitter.

Читайте также: Netflix выпустил сериал о украинце, которого признали виновным в нацистских преступлениях: трейлер

Пытаясь предоставить нашим пользователям больше информации о важных темах, представленных в этом документальном сериале, и во избежание недоразумений в течение нескольких следующих дней, мы добавим тексты к некоторым представленным в нем картам,

– рассказывают представители компании Netflix.

Komentarz w sprawie serialu ‘The Devil Next Door’ (Iwan Groźny z Treblinki). pic.twitter.com/tgg64f8avk — Netflix Polska (@NetflixPL) 14 листопада 2019 р.

Дело в том, что Институт национальной памяти Польши намеревался подать иск в суд на кинокомпанию Netflix за перепись истории. В сериале "Дьявол по соседству" Польша времен Второй мировой войны показана в нынешних границах и на ней нанесены немецкие концлагеря. Таким образом зрителей дезинформируют, ведь создается впечатление, что построение концентрационных лагерей – дело рук польского правительства.

Прежде всего, мы призовем Netflix устранить то, что нарушает закон. Это – досудебная повестка, такова процедура. В ней мы будем требовать устранить карту и разместить на их платформе объяснения,

– заявил заместитель председателя Института национальной памяти Матеуш Шпитма.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал письмо директору платформы Netfliх Риду Хастингсу, в котором подчеркнул, что карта Польши в этом сериале с отмеченными на ней немецкими концлагерями вводит зрителя в заблуждение. Он выразил надежду, что компания изменит карту и проинформирует об этом зрителей.

Во избежание конфликта в Netflix отметили, что концлагеря были построены немецким нацистским режимом, который оккупировал Польшу в течение 1939-1945 годов.

В центре сюжета сериала "Дьявол по соседству" предстает украинец Джон, который на родине был известен как Иван Демьянюк. Его признают виновным в военных нацистских преступлениях, обвиняют в убийстве не одного десятка тысяч людей, а также инкриминируют в жестоком отношении к заключенным в лагерях. Последние годы своей жизни он провел в тюрьме, так и не выйдя на свободу перед смертью.

Смотреть трейлер к сериалу "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door): видео