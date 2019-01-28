Марго Робби очаровала выходом в роскошном платье от Chanel: яркие фото

Австралийская актриса Марго Робби, которая сыграла главную роль в фильме "Мария – королева Шотландии", поразила образом греческой богини в роскошной белом платье от люксового бренда Chanel.

В воскресенье, 27 января, в Лос-Анджелесе состоялась очередная премия награждения актеров за их деятельность. На церемонии SAG Awards было немало голливудских знаменитостей. Среди них сверкала 28-летняя Марго Робби.

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Для выхода на красную дорожку 28-летняя австралийская актриса выбрала белое платье в греческом стиле с золотой отделкой. Длина до пят, глубокое декольте и вышивка по длине платья добавили незаурядной элегантности ее образу.



Марго Робби / Getty Images



Марго Робби в платье от Chanel / Getty Images

Макияж Робби был, как всегда, минимальным. Он состоял из легкого эффекта сияния от хайлайтера и золотистых теней в тон к отделке платья. Выбирая прическу, актриса остановилась на натуральной укладке. В ее ушах сверкали продолговатые серьги с позолоченными и белыми жемчужинами.



Марго Робби / Getty Images