Марго Робби подобрала идеальный образ для появления на вечеринке Chanel: стильные фото
Голливудская актриса Марго Робби организовала светское мероприятие в честь нового аромата от Chanel. Для появления на красной дорожке перед рестораном звезда фильма "Однажды в Голливуде" выбрала классический беспроигрышный образ – белый верх, черный низ.
Такое цветовое сочетание предпочитают Меган Маркл и королева Летиция. Поэтому для звезды голливудского кино вариант классического образа стал не менее удачным. Тем более, что комплект Марго Робби выбрала от люксового бренда Chanel.
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29-летняя актриса устроила ужин в одном из лучших ресторанов Лос-Анджелеса по случаю запуска нового аромата Gabrielle Chanel Essence, послом которого она является. Стоит добавить, что Марго Робби присоединилась к команде представителей популярной марки в мае 2019 года.
В состав новых духов входят ноты белых цветов, среди которых жасмин, иланг-иланг, тубероза и апельсин.
Для презентации Робби надела эффектный образ, состоящий из черных широких брюк и белой фактурной блузы с перекрестными лямками. Образ дополнил блестящий клатч и идеальная укладка.
Марго Робби / Getty Images
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