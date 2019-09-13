Марго Робби подобрала идеальный образ для появления на вечеринке Chanel: стильные фото

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Марго Робби
Марго Робби / Getty Images

Голливудская актриса Марго Робби организовала светское мероприятие в честь нового аромата от Chanel. Для появления на красной дорожке перед рестораном звезда фильма "Однажды в Голливуде" выбрала классический беспроигрышный образ – белый верх, черный низ.

Такое цветовое сочетание предпочитают Меган Маркл и королева Летиция. Поэтому для звезды голливудского кино вариант классического образа стал не менее удачным. Тем более, что комплект Марго Робби выбрала от люксового бренда Chanel.

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29-летняя актриса устроила ужин в одном из лучших ресторанов Лос-Анджелеса по случаю запуска нового аромата Gabrielle Chanel Essence, послом которого она является. Стоит добавить, что Марго Робби присоединилась к команде представителей популярной марки в мае 2019 года.

В состав новых духов входят ноты белых цветов, среди которых жасмин, иланг-иланг, тубероза и апельсин.

Для презентации Робби надела эффектный образ, состоящий из черных широких брюк и белой фактурной блузы с перекрестными лямками. Образ дополнил блестящий клатч и идеальная укладка.

Марго Роббі
Марго Робби / Getty Images 

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Теги: Chanel Марго Робби LifeStyle Стиль и мода
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