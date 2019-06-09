Марго Робби стала звездой американского Vogue и назвала слово, которое ненавидит больше всего

Австралийская киноактриса Марго Робби стала героиней июльского выпуска журнала Vogue USA. Для фотосессии звезда примерила несколько соблазнительных и совершенно неожиданных образов, а также поделилась секретами закулисья ее работы в кино.

28-летняя знаменитость на фотосессии предстала перед камерами фотографов Инез и Винуда. Для съемки Марго надела вещи таких люксовых брендов, как Marc Jacobs, Gucci, Dolce & Gabbana, Michael Kors, Chanel, Versace, Celine и Burberry. К примеру, ей весьма подходил как мужской образ, состоящий из костюма, рубашки и галстука, так и женский – роскошные платья, жакеты и накидки из искусственного меха.

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Марго Робби для американского Vogue / Vogue

В разговоре с журналистами Робби призналась, что у нее есть одно слово, которое она ненавидит больше всего по отношению к ней – это "секс-символ".

Я терпеть не могу это слово, от всей души его ненавижу. Я чувствую себя идиоткой, говоря это, ведь в мире есть вещи и похуже, но я определенно не секс-бомба. Я не из тех женщин, кто заставляет людей восторженно замолчать, входя в комнату. Не знаю, каким словом бы меня описали мои друзья, но это точно не "секс-символ",

– отметила Марго Робби.

Звезда также поделилась, что съемки в новом фильма "Однажды в Голливуде" режиссера Квентина Тарантино стали для нее настоящим вызовом. "Мне гораздо проще сыграть темного и злого персонажа. С Тоней Хардинг (фильм "Я, Тоня" – LifeStyle 24) мне хотелось казаться крупногабаритной, будто у нее утяжелители на ногах. А тут мне пришлось действовать наоборот", – рассказала Робби.

Смотрите трейлер фильма "Однажды в Голливуде" с Марго Робби: