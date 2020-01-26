Марго Робби в мини-платье пришла на презентацию "Хищных птиц": фото

В Калифорнии состоялся допремьерный показ одного из самых ожидаемых боевиков года – "Хищные птицы (Потрясающая история Харли Квин)". На мероприятии была главная звезда киноленты Марго Робби, которая сумела поразить всех участников события.

Как известно, актриса – одна из немногих в Голливуде, кто с легкостью соглашается на фэшн-эксперименты. Поэтому каждый выход Марго Робби на красную дорожку привлекает внимание не только ее поклонников, но и всех западных СМИ. Премьерный показ фильма о Харли Квин, где звезда сыграла главную героиню, не стал исключением.

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Перед сотнями камер 29-летняя Марго Робби предстала в мини-платье от бренда Khaite. Наряд актриса выбрала черный, поэтому сделала акцент на ярких туфлях цвета фуксии из коллекции The Attico. Черные колготы завершили look Марго Робби.



Марго Робби / Getty Images

Интересно, что в этот раз актриса решила отказаться от прически, сделав эффектную укладку волос. А вот голливудскую роскошь облику Марго Робби добавляло колье, которое она подобрала к наряду. Выглядела актриса великолепно, что отметили все американские СМИ.



Марго Робби в Голливуде / Getty Images

Что известно о фильме "Хищные птицы"? Харли Квин стала одним из самых популярных персонажей из серии комиксов DC Comics. Впервые она появилась на экранах в мультсериале "Бэтмен", который вышел в прокат в 1992 году. Антигероиня и любимая девушка Джокера сразу же завоевала любовь киноманов, поэтому в 2020 году авторы проекта решили перзентовать отдельный фильм о ней.



Кинолента режиссера Кэти Янь получила название "Хищные птицы (Потрясающая история Харли Квин)". Детали сюжета держались в секрете, однако из трейлеров известно, что Харли Квин соберет свою команду, чтобы противостоять известному злодею – Черной Маске. Название киноленты довольно символично, ведь все супергероини фильма – знаменитые женские персонажи, каждый из которых так или иначе связан с птицей. В частности, в киноленте зрители смогут увидеть боевое мастерство Черной Канарейки (Джерни Смоллетт-Белл) и охотницы (Мэри Элизабет Уинстед).