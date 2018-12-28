Марина Узелкова официально подтвердила развод с Вячеславом после 19 лет брака: детали

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Марина и Вячеслав Узелковы
Марина и Вячеслав Узелковы / Instagram/ @uzelkova.marina

Тренеры реалити-шоу "Зважені і щасливі" решили расстаться после 22 лет совместной жизни. Слухи об их недопонимании взорвали сеть еще в начале декабря, однако супруги долгое время не подтверждали их. В пятницу, 28 декабря, Марина призналась поклонникам, что их брак с Вячеславом таки распался.

Слухи о разводе одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса взорвали сеть еще в начале декабря. Однако супружеская пара их не то, что не подтверждала, а радикально возражала. 6 декабря Вячеслав Узелков опубликовал на своей странице в Instagram фотографию своей жены. Под фото он написал много романтических слов и признался ей в любви.

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Такое публичное обращение к Марине сразу развеяло мысли о непонимании и раздорах в семейной жизни звездных тренеров реалити-шоу "Взвешенные и счастливые". Однако как сообщила Марина Узелкова на своей странице в Instagram, не все в их жизни было так гладко.

Она опубликовала совместную фотографию со своим мужем, под которой откровенно призналась в их расставании.

Сейчас, когда я пишу эти строки, у меня дрожат руки. Я очень переживаю за наших деток, за родителей, родных, близких, и за тех, кто очень верил в нашу пару, семью и любовь. Поверьте, я говорю искренне, все это было! Потому, что прожить 22 года, как семья, невозможно без любви. В ней появились наши прекрасные, невероятные дети, Роберт и Оливия. И мне сейчас очень трудно об этом говорить, но со Славой мы, официально, уже не пара,
– прокомментировала фотографию Марина.

Также она добавила, что они остались друзьями, и попросила поклонников не искать подводных камней и виновных в этой ситуации. Марина поблагодарила Бога за встречу с Вячеславом и бесценный опыт, который они получили за все это время.

Узелкови розлучаються
Марина Узелкова сообщила о разводе с Вячеславом / Скриншот из Instagram / @uzelkova.marina

Напомним, Марина и Вячеслав поженились в 1999 году. В браке У них появилось двое детей. В настоящее время они воспитывают 7-летнего Роберта и 4-летнюю Оливию.

Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные разводы
Источник: 24 канал
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