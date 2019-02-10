Маринованные огурцы, хрен и трюфели: что в звездном меню на премии BAFTA

10 февраля в Лондоне проходит престижная церемония вручения кинопремий BAFTA. Однако перед награждением для знаменитостей подготовили вкусный обед из трех блюд. Нынешнее меню для Брэдли Купера, Оливии Колман, Леди Гаги и других звезд создал шеф-повар BAFTA Антон Манганаро в сотрудничестве с Полем Бейтсом, главным шеф-поваром отеля Mayfair Grosvenor House.

Как и в 2018 году, на премии BAFTA-2019 для вегетарианцев и веганов шеф-повара подготовили отдельные блюда. Об этом пишет издание Hello.

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Для "стартера" знаменитостей будут угощать блюдами из шотландского лосося, девонширского краба, маринованными огурцами, свеклой и соусом из хрена. Зато для вегетарианцев подготовили салат с кольраби и зерновыми крупами, салат с яблоками, морковью и сезамом и яблочное желе.



AUTUMN & WINTER MENU 2018/2019 / bafta.org

Главными блюдами на столе станут: запеченная грудка цесарки, пюре из сельдерея и трюфелей, конфи из цесарки вместе с луковым маринадом, картофельные "помадки" с нежным брокколи и мини-морковью с можжевельником. Вегетарианцев будут угощать блюдом с хрустящими грибами и каштанами, которые дополнены пюре с карамелизированным луком, жареным сладким картофелем и многими другими оригинальными блюдами.

Напоследок подадут десерт с клементином (гибрид апельсина и мандарина), соус из граната и хрустящие сладости из миндаля.



AUTUMN & WINTER MENU 2018/2019 / bafta.org