Марион Котийяр отправилась в Антарктиду: цель поездки

Французская актриса Марион Котийяр известна своим сотрудничеством с международной экологической организацией Greenpeace. Она поддерживает их уже около 20 лет. Вместе с Greenpeace Марион отправилась с экспедицией в Антарктиду.

Марион Котийяр вместе с учеными отправилась в Антарктиду, чтобы обратить внимание на экологические проблемы. Эта поездка, в частности, касается проблемы загрязнения океанических вод микропластиком.

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Актриса рассказала, что приняла участие в экспедиции для того, чтобы обратить внимание на то, в какой хрупкой среде живут пингвины и киты. Марион отметила, что раньше никогда не жила на корабле, поэтому для нее это невероятный опыт и много новых эмоций.

В Антарктиде должна быть полностью сохранена дикая природа, недоступная для человека. Но даже самые отдаленные места на нашей планете меняются с поразительной скоростью. Я здесь, чтобы обратить внимание на то, насколько хрупкая эта среда, где живут пингвины, киты и тюлени. Их среда обитания и океан, должны быть защищены. Это последняя часть миссии #PoleToPole от Greenpeace, в которой я участвую в качестве наблюдателя. То, что я вижу, очень увлекательно. Все это глубоко тронуло меня. Я буду публиковать местные красоты и делиться интересными моментами, свидетелем которых я стала,

– написала в публикации Котийяр.