Мартин Фриман отмечает 48-летие: лучшие фильмы британского актера

В воскресенье, 8 сентября британскому актеру Мартину Фриману исполняется 48 лет. Актер начал профессиональную карьеру еще в 1997 году, снявшись в одном из эпизодов телесериала "Культовое британское убийство". Однако мировая слава пришла к нему в 2010 году с роли доктора Ватсона в сериале "Шерлок".

Мартин Фриман принял участие минимум в восемнадцати телевизионных шоу, четырнадцати театральных постановках и десятках фильмов.

Первой серьезной работой стала роль Тима Кантербери в комедийном сериале BBC "Офис". В 2004 году проект получил премию "Золотой Глобус", а актер – номинации на British Comedy Award и BAFTA TV Award. После этого на экраны вышел сериал "Hardware" с Фриманом в главной роли.

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В 1997 году он появился в сериале "Это жизнь", в главной роли в комедии "Робинсон" и в ситкоме "Книжный магазин Блэка". Фриман стал одним из участников масштабного кинопроекта "48 часов", сыграв в эпизоде Girl Is Mime.

В 2010 он получил одну из самых успешных в своей карьере ролей – доктора Джона Ватсона в очередной свободной адаптации бессмертных произведений о Шерлоке Холмсе – в сериале "Шерлок". Фриман прошел большой кастинг. Мартин был удостоен престижной премии BAFTA TV как "Лучший актер второго плана".

Весной 2011 года Фриман принял участие в экранизации книги Дж.Р.Р.Толкина "Хоббит, или Туда и обратно". Режиссер Питер Джексон сам выбрал его на роль Бильбо Бэггинса.

В честь дня рождения Мартина Фримана редакция LifeStyle 24 предлагает ознакомиться с лучшими ролями британского актера.

Автостопом по галактике, 2005 год (Мартин Фриман в роли Артура Филиппа Дента)

Шерлок, 2010 год и поныне (Мартин Фриман в роли доктора Ватсона)

Хоббит (трилогия) (Мартин Фриман в роли Бильбо Бэггинса)

Офис, 2005-2013 годы (Мартин Фриман в роли Тима Кентербери)

Реальная любовь, в 2003 году (Мартин Фриман в роли Джона)

Черная пантера, 2018 год (Мартин Фриман в роли Эверетта К. Росса)